Відбулася операція з одночасного затримання 23 керівників податківців

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос."На даний час затримано 23 високих посадових осіб", - повідомив Матіос на брифінгу в аеропорту "Жуляни" Києві в середу. Він підкреслив, що це тільки "перша хвиля затримань"."В рамках кримінального розслідування ми передбачаємо притягнути до відповідальності співробітників органів прокуратури, співробітників органів Служби безпеки та співробітників органів державної податкової адміністрації. Без цього триєдиного спрута в державі не почалася б війна. Держава була пограбована на такі мільярди гривень внаслідок тотального збагачення людей, які досі спокійно знаходилися в Україні", - повідомив головний військовий прокурор.Також Матіос повідомив, що поліція і військові прокурори понад 400 обшуків у податківців на території 15 областей України в рамках одномоментної антикорупційної операції, затримані будуть доставлятися авіатранспортом до Києва.У той же час, за словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, який також брав участь у брифінгу, це найбільша антикорупційна операція, яка колись проходила в масштабах країни."Близько 96 млрд грн збитків державі виявила група, і зараз тут розташований штаб і в спеціальному оперативному режимі проходить координація затримань підозрюваних по всій країні. Тут їх будуть приймати, і Матіос буде їх відправляти в суд", - сказав Аваков.За словами Матіоса, операцію організували щодо колишніх керівників обласних управлінь Міністерства доходів і зборів, які були причетні до організації функціонування т.зв. податкових майданчиків, пов’язаних з екс-міністром доходів і зборів України Олександром Клименком."24 травня 2016 року за рішенням генпрокурора, економічний блок злочинної організації Януковича був переданий на розслідування в Головну військову прокуратуру, частина проваджень вже направлена ​​до суду, по екс-міністру доходів і зборів Клименко вже розпочато досудове розслідування і він вже притягнутий до кримінальної відповідальності за 3 млрд незаконно відшкодованих ПДВ. Зараз проходить операція щодо перших керівників і їх заступників всіх 15 обласних управлінь міністерства доходів і зборів на той момент, так званих державних податкових адміністрацій, які були прямо причетні до організації функціонування так званих податкових майданчиків, в результаті чого держава недоотримала ... 97 млрд грн", - сказав Матіос.