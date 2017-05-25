Санкції проти Росії є надзвичайно важливими

«Я підтримую санкції. Думаю, що санкції є надзвичайно важливими як реакція на протиправну анексію Криму й недостатню імплементацію Мінських домовленостей» – заявив Столтенберґ перед неформальним самітом НАТО, який відбувається в Брюсселі.На «міні-саміті» НАТО українське питання теж обговорюватиметься. Столтенберґ зазначив напередодні: не виключено, що Німеччина й Франція порушать питання щодо невиконання Мінських угод. Він додав, що союз НАТО занепокоєний недотриманням режиму припинення вогню, невідведенням важкої техніки від лінії зіткнення, а також недопущенням до роботи місії спостерігачів від ОБСЄ.У 2014 році Росія анексувала український Крим. Київ і Захід не визнають цього і вважають півострів і надалі українською територією. Росія ж називає це відновленням історичної справедливості.Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».Через російську агресію в Україні Захід запровадив проти Москви низку санкцій, які вже кілька разів продовжували.