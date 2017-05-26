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Тривають випробування українського ракетного комплексу

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Опубліковано - 26.05.2017 17:56 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Тривають випробування українського ракетного комплексу
Тривають випробування українського ракетного комплексу
Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Одеської області взяв участь у чергових випробуваннях новітньої української ракетної техніки, яке відбулося на одному з полігонів на Півдні України.

Про це повідомила прес-служба Президента України.

Ракета призначенна для ураження цілей різного класу. Бойова частина, двигун та система керування ракети – українського виробництва. У її виробництві задіяні понад 10 підприємств українського оборонпрому. Випробування показали високу точність і надійність систем управління ракети.

Президент подякував головному конструктору та військовим, які брали участь у випробуваннях.
«Вітаю вас з успішним завершенням випробувань. Вітаю вас з тим, що ракета вразила мішень. Бажаю якнайскорішого її поставлення на озброєння. Це є наш спільний успіх», - сказав Петро Порошенко.

За випробуваннями також спостерігали Міністр оброни України Степан Полторак та Секретар Ради національної безпеки і оброни України Олександр Турчинов.


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