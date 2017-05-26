Тривають випробування українського ракетного комплексу

Про це повідомила прес-служба Президента України.Ракета призначенна для ураження цілей різного класу. Бойова частина, двигун та система керування ракети – українського виробництва. У її виробництві задіяні понад 10 підприємств українського оборонпрому. Випробування показали високу точність і надійність систем управління ракети.Президент подякував головному конструктору та військовим, які брали участь у випробуваннях.«Вітаю вас з успішним завершенням випробувань. Вітаю вас з тим, що ракета вразила мішень. Бажаю якнайскорішого її поставлення на озброєння. Це є наш спільний успіх», - сказав Петро Порошенко.За випробуваннями також спостерігали Міністр оброни України Степан Полторак та Секретар Ради національної безпеки і оброни України Олександр Турчинов.