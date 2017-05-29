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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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У ПА НАТО закликали Росію відмовитися від визнання Абхазії і Південної Осетії

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Опубліковано - 29.05.2017 18:25 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У ПА НАТО закликали Росію відмовитися від визнання Абхазії і Південної Осетії
У ПА НАТО закликали Росію відмовитися від визнання Абхазії і Південної Осетії
Парламентська асамблея НАТО закликає Росію відкликати визнання незалежності сепаратистських регіонів Грузії Абхазії і Південної Осетії й вивести звідти свої війська.

Відповідну декларацію ухвалили на сесії асамблеї в Тбілісі 29 травня.

У документі висловлюється підтримка територіальній цілісності і суверенітету Грузії.

У Тбілісі також підписали нову угоду про співпрацю між урядом Грузії і НАТО. При цьому терміни вступу країни у військовий союз поки що не озвучені. У НАТО відзначили проведені в Грузії реформи і закликали посилити незалежність судової системи, зберегти плюралізм у ЗМІ і знизити напруженість між владною й опозиційними партіями.

Москва визнала сепаратистські регіони Грузії Абхазію і Південну Осетію незалежними державами після п’ятиденної війни проти Тбілісі у 2008 році. Лише кілька країн наслідували цей приклад, у той час як переважна більшість вважає Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії. Росія направила тисячі своїх військових у ці регіони.

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