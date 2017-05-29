У ПА НАТО закликали Росію відмовитися від визнання Абхазії і Південної Осетії
Відповідну декларацію ухвалили на сесії асамблеї в Тбілісі 29 травня.
У документі висловлюється підтримка територіальній цілісності і суверенітету Грузії.
У Тбілісі також підписали нову угоду про співпрацю між урядом Грузії і НАТО. При цьому терміни вступу країни у військовий союз поки що не озвучені. У НАТО відзначили проведені в Грузії реформи і закликали посилити незалежність судової системи, зберегти плюралізм у ЗМІ і знизити напруженість між владною й опозиційними партіями.
Москва визнала сепаратистські регіони Грузії Абхазію і Південну Осетію незалежними державами після п’ятиденної війни проти Тбілісі у 2008 році. Лише кілька країн наслідували цей приклад, у той час як переважна більшість вважає Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії. Росія направила тисячі своїх військових у ці регіони.