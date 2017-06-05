Кремлівська пропаганда визначила ворогів і друзів РФ

Згідно з даними останнього опитування «Левада-центру», які публікують 5 червня російські ЗМІ, лідером списку «вороже налаштованих країн» залишаються США. Ворогом їх вважають близько 70 відсотків росіян, проте цей показник знизився за останні роки.Число респондентів, які вважають ворожими Німеччину, Латвію і Литву, виявилося однаковим – 24 відсотки. При цьому близько половини опитаних громадян Росії впевнені, що Москва перебуває в міжнародній ізоляції, приблизно стільки ж вважають зворотне.Туреччина, яка в 2016 році була в списку «ворогів» на третьому місці, опустилася на 11-е місце.Головним друзями росіяни назвали Білорусь, Китай, Казахстан, Сирію й Індію.Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті на Донбасі, який триває від квітня 2014 року. Про те, що Росія направляє на схід України зброю і військових заявляють Київ і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.За останніми даними ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули майже 10 тисяч людей.