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«Кримнаш». Курортний сезон розпочався з військових навчань

Імперія «Совок» Регіон: Автономна республіка Крим 74 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 6.06.2017 15:00 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

«Кримнаш». Курортний сезон розпочався з військових навчань
«Кримнаш». Курортний сезон розпочався з військових навчань
Чергові пари винищувачів Су-27 Південного військового округу Росії підняли по тривозі в анексованому Криму для перевірки бойової готовності.

Про це повідомляє «РИА Новости Крым» із посиланням на начальника прес-служби ПВО Вадима Астаф’єва.

За повідомленням, боєготовність льотчиків перевірив командувач військами ПВО Олександр Дворніков.

Напередодні повідомлялося про раптову перевірку російських військ біля кордонів України і перекидання підрозділів в анексований Крим. За даними Міноборони Росії, всього до практичних дій залучили понад 6,5 тисячі військовослужбовців і близько 1,5 тисяч одиниць військової і спеціальної техніки мотострілкових, танкових, артилерійських підрозділів, а також підрозділи морської піхоти Чорноморського флоту Росії і Каспійської флотилії.

Раніше в Генштабі України назвали незаконними російські військові навчання в анексованому Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

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