«Кримнаш». Курортний сезон розпочався з військових навчань

Про це повідомляє «РИА Новости Крым» із посиланням на начальника прес-служби ПВО Вадима Астаф’єва.За повідомленням, боєготовність льотчиків перевірив командувач військами ПВО Олександр Дворніков.Напередодні повідомлялося про раптову перевірку російських військ біля кордонів України і перекидання підрозділів в анексований Крим. За даними Міноборони Росії, всього до практичних дій залучили понад 6,5 тисячі військовослужбовців і близько 1,5 тисяч одиниць військової і спеціальної техніки мотострілкових, танкових, артилерійських підрозділів, а також підрозділи морської піхоти Чорноморського флоту Росії і Каспійської флотилії.Раніше в Генштабі України назвали незаконними російські військові навчання в анексованому Криму.Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».