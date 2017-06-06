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Ситуація на фронті: вогнева активність зростає

Війна з Росією (АТО) 71 перегляд Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 6.06.2017 15:59 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: вогнева активність зростає
Ситуація на фронті: вогнева активність зростає
Обстановка у районі проведення АТО знову ускладнилась. На окремих ділянках лінії зіткнення російсько-терористичні бандформування відчутно підвищили інтенсивність та щільність вогню. Все частіше бойовики під час обстрілів застосовували важке артилерійське озброєння, зокрема один раз і реактивні системи залпового вогню.

Минулої доби проросійські НЗФ 77 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, а також вкотре обстрілювали й житлові квартали прифронтових населених пунктів, повідомив прес-центр АТО.

Приморський напрямок. На цій частині фронту зафіксовано найбільше ворожих обстрілів - 39. Вперше за декілька останніх днів бойовики застосували реактивні системи залпового вогню. Сталось це в районі Богданівки. Там противник одночасно бив по наших позиціях і зі 120-мм мінометів. На тому ж напрямку з мінометів калібру 120 мм бандформування вели вогонь по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу з Чермалика та Красногорівки. Окрім того, біля Чермалика найманці використовували ствольну артилерію калібру 122 мм. Неспокійно вчора було й неподалік Водяного, Широкиного, Павлополя, Новотроїцького, Гнутового, Талаківки й Мар’їнки, де противник неодноразово здійснював обстріли опорних пунктів ЗС України зі стрілецької зброї, гранатометів та й мінометів калібру 82 мм.

На тому ж напрямку вчора було зафіксовано три обстріли противником житлових кварталів населених пунктів. Зранку 2 ворожі міни влучили біля будинків у Красногорівці. Пізніше декілька артилерійських снарядів противника розірвались в житловому секторі Павлополя. А близько 21.00 години загарбники зі станкового протитанкового гранатомету поцілили по мирній вулиці Мар’їнки. На щастя, внаслідок цих обстрілів ніхто з цивільних не постраждав.

Донецький напрямок. Тут незаконні збройні формування 26 разів відкривали вогонь по українських воїнах.

Найгарячіше залишається у передмісті Авдіївки, де бойовики систематично вели по укріпленнях сил АТО щільний вогонь з мінометів калібру 120 й 82 мм, танкових гармат та менш потужного піхотного озброєння. Окрім того, із заборонених мінометів та озброєння танку окупанти били по наших опорних пунктах поблизу Пісків. Неспокійно було також в районі Зайцевого, Новгородського, Верхньоторецького, Опитного та Невельського. До слова, під час ворожого обстрілу наших укріплень неподалік Верхньоторецького одна з мін калібру 82 мм розірвалась ближче до житлового сектору, внаслідок чого поранень зазнав місцевий мешканець.

Луганський напрямок. Активізувався минулої доби противник і на цій ділянці лінії зіткнення. Вчора проросійські бандформування з мінометів калібру 120 мм декілька разів вели вогонь по бійцях ЗС України, котрі тримають оборону в районі Кримського, Кряківки та Новотошківського. Також наші укріплення біля Кримського потрапили під ворожий обстріл зі 122-мм артилерії. Окрім того, бойовики час від часу застосовували стрілецьку зброю і гранатомети неподалік Станиці Луганської, станції Донець, Новоолександрівки та Попасної. Неподалік Новолександрівки також зафіксовано використання бойовиками мінометів калібру 82 мм.

Внаслідок бойових дій минулої доби четверо українських захисників зазнали поранень.


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