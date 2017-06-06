Росія відмовляється фінансувати Раду Європи

Росія відмовляється переказати до бюджету Ради Європи близько третини свого щорічного внеску. Про це у вівторок, 6 червня, заявив голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін. "Заблокували перерахування. Упродовж року фінансування йде в кілька етапів, і третина, що залишилася на кінець року, не перераховується й край. Це майже 11 мільйонів євро", - сказав спікер нижньої палати російського парламенту в інтерв’ю російським журналістам.Про плани обмежити внесок РФ до бюджету Ради Європи російське керівництво повідомляло й раніше. Росія вважається одним із п’яти головних платників внесків до бюджету Ради Європи, її щорічний внесок становить близько 30 мільйонів євро.Між тим у самій Раді Європи поки не отримували інформації щодо можливого обмеження фінансування. На цьому наголосив речник організації Даніель Гельтґен (Daniel Höltgen) інформагенції dpa. "Ми не можемо підтвердити, що російська влада поінформувала Раду Європи", - заявив він.Через анексію Криму Росією та підтримку Москвою бойовиків на Донбасі РФ позбавили права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). За російськими парламентаріями збереглося лише право бути присутніми і виступати на засіданнях асамблеї, а також працювати в комітетах.Після цього РФ на знак протесту відмовилася від участі в сесіях ПАРЄ. У січні глава ПАРЄ Педро Аграмунт заявив, що не розраховує на участь російської делегації в роботі асамблеї 2017 року без змін регламенту.