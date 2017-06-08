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- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

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Україна відновила курс на вступ до НАТО

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Опубліковано - 8.06.2017 16:55 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Україна відновила курс на вступ до НАТО
Україна відновила курс на вступ до НАТО
Верховна Рада ухвалила законопроект 6470 про внесення змін до законодавства щодо відновлення курсу України на членство в НАТО.

Відповідне рішення підтримали 276 нардепів.

Законопроект прийняли з пропозицією комітету.

Згідно з прийнятими змінами, серед основних засад зовнішньої політики є поглиблення співпраці з Організацією Північноатлантичного договору з метою набуття членства у цій організації.

Пріоритетами національних інтересів України також визначаються інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі та в євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в НАТО.

Як ідеться в пояснювальній записці, прийняття закону сприятиме поглибленню співробітництва України з НАТО, зміцненню національної безпеки, матиме наслідком гарантію її суверенітету і територіальної цілісності.

У Північноатлантичному альянсі (НАТО) знають про рішення Верховної Ради щодо відновлення курсу України на членство в альянсі. Про це повідомив відповідальний співробітник у апараті організації.

"Ми приймаємо до відома рішення Ради, але не нам його коментувати", - зазначив співрозмовник агентства.

"У загальних рисах я можу сказати вам наступне: Україна наразі не подала заявку на членство в НАТО. Основна увага Києва приділяється реформам і модернізації інститутів оборони і безпеки, і НАТО підтримує ці зусилля. У цьому пріоритет", - підкреслило джерело.

Він також вказав на те, що "співпраця між НАТО і Україною є важливою частиною вкладу альянсу в проектування стабільності в євроатлантичному регіоні і за його межами".

За матеріалами "Українського тижня".

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