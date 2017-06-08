Україна відновила курс на вступ до НАТО

Відповідне рішення підтримали 276 нардепів.Законопроект прийняли з пропозицією комітету.Згідно з прийнятими змінами, серед основних засад зовнішньої політики є поглиблення співпраці з Організацією Північноатлантичного договору з метою набуття членства у цій організації.Пріоритетами національних інтересів України також визначаються інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі та в євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в НАТО.Як ідеться в пояснювальній записці, прийняття закону сприятиме поглибленню співробітництва України з НАТО, зміцненню національної безпеки, матиме наслідком гарантію її суверенітету і територіальної цілісності.У Північноатлантичному альянсі (НАТО) знають про рішення Верховної Ради щодо відновлення курсу України на членство в альянсі. Про це повідомив відповідальний співробітник у апараті організації."Ми приймаємо до відома рішення Ради, але не нам його коментувати", - зазначив співрозмовник агентства."У загальних рисах я можу сказати вам наступне: Україна наразі не подала заявку на членство в НАТО. Основна увага Києва приділяється реформам і модернізації інститутів оборони і безпеки, і НАТО підтримує ці зусилля. У цьому пріоритет", - підкреслило джерело.Він також вказав на те, що "співпраця між НАТО і Україною є важливою частиною вкладу альянсу в проектування стабільності в євроатлантичному регіоні і за його межами".За матеріалами