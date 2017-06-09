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- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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Ситуація на фронті практично не змінилася

Війна з Росією (АТО) 111 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 9.06.2017 16:19 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті практично не змінилася
Ситуація на фронті практично не змінилася
Ситуація у районі проведення АТО залишається без змін: проросійські озброєні бандформування продовжують порушувати домовленості про незастосування зброї, використовують, зокрема, й заборонене Мінськими угодами озброєння.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Впродовж минулої доби незаконні збройні формування 45 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. І хоч кількість ворожих обстрілів, у порівнянні з попередніми днями, відносно зменшилась, втім все частіше бойовики відкривають вогонь не лише по укріпленнях українських підрозділів, але й по прифронтових населених пунктах.

Приморський напрямок. На цій ділянці лінії фронту російські окупаційні віська застосовували 120-мм міномети біля Широкиного та Водяного. Ввечері били зі 152-мм артилерійських систем в районі Сартани. З мінометів калібру 82 мм з західних околиць тимчасово окупованого Донецька противник здійснював обстріли наших опорних пунктів в районі Мар’їнки та Красногорівки. Ці ж ділянки лінії зіткнення, а також поблизу Гнутового, Новотроїцького, Богданівки й Талаківки, неодноразово потрапляли під ворожі обстріли зі стрілецької зброї та гранатометів.

Окрім того, ще вдень під час одного з ворожих обстрілів захисників Мар’їнки під вогонь бойовиків також потрапили житлові квартали цього населеного пункту. Внаслідок обстрілу поранень зазнала 50-річна жінка. А близько 18.30 години вечора, використовуючи потужні системи ствольної артилерії, загарбники здійснили потужний артилерійський обстріл околиць Сартани. Артилерійські снаряди бойовиків вибухнули у житловому секторі, де розташовується комендатура Державної прикордонної служби України. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю, автомобілі та іншу техніку підрозділу. Семеро прикордонників отримали травмування. Також, пошкоджено будівлю та техніку місцевої агрофірми, газопровід та газорозподільну станцію, де виникла пожежа. Серед місцевих мешканців постраждалих немає.

Донецький напрямок. Ця частина фронту залишається найбільш гарячою. 19 разів бойовики застосовували зброю проти підрозділів ЗС України на цьому напрямку. Впродовж дня противник бив по наших опорних пунктах у передмісті Авдіївки зі 120 й 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів. Під вечір там по наших воїнах бандити також вели вогонь з танків та озброєння БМП. З мінометів калібру 82 мм найманці здійснювали обстріли в районі Зайцевого, Верхньоторецького та Кам’янки. Там же, а також неподалік Майорська, Луганського, Пісків і Невельського НЗФ вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

Окрім того, під час обстрілу проросіськими бандформуваннями укріплень ЗС України в районі Кам’янки декілька ворожих мін влучили у частину селища, де мешкають цивільні. В результаті обстрілу постраждав місцевий юнак 2002 року народження. З численними пораненнями він був доставлений до лікарні у місті Авдіївка. Пізніше - до Покровська. Стан його здоров’я задовільний.

Луганський напрямок. Тут ситуація відносно стабілізувалась, проте ворожі обстріли не припинились. Всього зафіксовано 8 таких випадків. Зранку бойовики двічі били зі 120-мм мінометів по наших позиціях неподалік Трьохізбенки. А по обіді та ввечері з таких же артилерійських систем противник обстрілював українських воїнів, котрі тримають оборону біля Катеринівки. Неподалік Нижньотеплого, станції Донець та Попасної окупанти впродовж доби відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї різного калібру.

Внаслідок бойових дій минулої доби один військовослужбовець ЗС України загинув, ще шестеро зазнали поранень. Окрім того, внаслідок ворожого обстрілу отримали травмування семеро українських прикордонників.


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