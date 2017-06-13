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Кібервійна. Російський кібернапад на вибори у США був значно масштабнішим, ніж вважалось раніше

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Опубліковано - 13.06.2017 20:18 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. Російський кібернапад на вибори у США був значно масштабнішим, ніж вважалось раніше
Кібервійна. Російський кібернапад на вибори у США був значно масштабнішим, ніж вважалось раніше
Хакерська атака на вибори у США в 2016 році була більш масштабною, ніж вважалось раніше.

Вона включала втручання до баз даних та систем програмного забезпечення у 39 штатах, що вдвічі більше за попередні повідомлення, повідомляє Bloomberg із посиланням на трьох осіб, безпосередньо обізнаних зі слідством.

Слідчі виявили докази, що кібернападники намагались видалити виборчу інформацію. Хакери також отримали доступ до програмного забезпечення, яке мало використовуватись службами соціальних опитувань у день виборів. Зафіксовано щонайменше один випадок отримання доступу до фінансової бази даних.

У жовтні, за повідомленням двох осіб, обізнаних з ходом слідства, адміністрація Обами звернулася напряму до Кремля. Посадовці Білого дому повідомили Москві, що мають детальні докази втручання Росії до виборів і попередили, що атаки можуть призвести до більш широкого конфлікту.

Російські посадовці заперечують свою роль у кібератаках на вибори у США. Нещодавно президент Росії Путін вказав, що, можливо, злочинці всередині країни здійснювали такі атаки без санкції уряду Росії.

Але навіть після того, як російська розвідка отримала доступ до виборчої системи США, вона не скористалась з нього, щоб зірвати вибори, зазначає Bloomberg. Можливо, спрацювало попередження США, а, можливо, витративши місяці на злам виборчої системи, росіяни все ж не могли отримати доступ до достатньої кількості з 7 000 місцевих юрисдикцій, щоб вплинути на вибори, прокоментував неназваний посадовець США виданню Bloomberg.

Штат Іллінойс був першим серед тих, хто виявив кібернапад і надав ФБР та Міністерству внутрішньої безпеки найбільший доступ до розслідування своєї системи. Невідповідний витік інформації з бази даних виборців вперше помітив позаштатний працівник, який працював лише 2–3 дні на тиждень, повідомив ЗМІ Кен Мензел, юрист виборчої комісії Іллінойсу. В Іллінойсі слідчі побачили, що хакери намагались, але не змогли змінити чи видалити інформацію з баз даних. Дії хакерів не могли зашкодити голосуванню, адже дані надаються з регіонів до центру, а не навпаки. «Хакери про це не знали, коли атакували базу даних», – сказав Мензел. Саме зі справи Іллінойсу розпочалось розслідування по всій Америці.

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