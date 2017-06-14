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14 червня 2017, середа

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- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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Офіційне видання Нідерландів опублікувало закон щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС

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Опубліковано - 14.06.2017 12:19 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Офіційне видання Нідерландів опублікувало закон щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС
Офіційне видання Нідерландів опублікувало закон щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС
Офіційне видання Нідерландів Staatsblad опублікувало 14 червня закон, яким ратифікується Угода про асоціацію між Україною і Європейським союзом.

Відповідно до процедури, тепер Нідерланди передадуть ратифікаційні грамоти в Брюссель. Потім у ЄС мають оголосити про завершення процесу ратифікації. Після цього Угода набере чинності в перший день другого місяця після дати передання на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або документа про затвердження.

Міністерство юстиції Нідерландів підписало напередодні закон про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом. 30 травня цю ратифікацію підтримав Сенат Нідерландів.

Голова представництва Європейського союзу в Україні Юґ Мінґареллі раніше заявив, що Угода про асоціацію з Євросоюзом остаточно набере чинності 1 вересня.

Майбутнє Угоди про асоціацію України і ЄС було в невизначеності після того, як у 2016 році в Нідерландах більшість учасників рекомендаційного референдуму (при цьому в референдумі взяли участь лише понад 32% виборців) висловилася проти угоди з Україною.

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