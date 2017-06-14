Офіційне видання Нідерландів опублікувало закон щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Відповідно до процедури, тепер Нідерланди передадуть ратифікаційні грамоти в Брюссель. Потім у ЄС мають оголосити про завершення процесу ратифікації. Після цього Угода набере чинності в перший день другого місяця після дати передання на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або документа про затвердження.Міністерство юстиції Нідерландів підписало напередодні закон про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом. 30 травня цю ратифікацію підтримав Сенат Нідерландів.Голова представництва Європейського союзу в Україні Юґ Мінґареллі раніше заявив, що Угода про асоціацію з Євросоюзом остаточно набере чинності 1 вересня.Майбутнє Угоди про асоціацію України і ЄС було в невизначеності після того, як у 2016 році в Нідерландах більшість учасників рекомендаційного референдуму (при цьому в референдумі взяли участь лише понад 32% виборців) висловилася проти угоди з Україною.