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ЄС подовжив санкції за анексію Криму без обговорення

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Опубліковано - 19.06.2017 15:49 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

ЄС подовжив санкції за анексію Криму без обговорення
ЄС подовжив санкції за анексію Криму без обговорення
У ЄС наголосили, що цей крок є відповіддю на анексію українського півострова та Севастополя.

Євросоюз подовжив ще на 12 місяців - до 23 червня 2018 року - строк дії санкцій, запроваджених за анексію Криму та Севастополя.

Про це у понеділок, 19 червня, повідомляє прес-служба Ради Євросоюзу.

"ЄС і надалі засуджує незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією і має намір у повному обсязі реалізувати свою політику невизнання" захоплення півострова, зазначає прес-служба Ради ЄС.

Штрафні заходи ЄС передбачають, зокрема, заборону на ввезення продукції до Євросоюзу з території півострова та Севастополя та поширюються на фізичних осіб з ЄС та базовані там компанії. Незаконними визнаються також інвестиції в регіон, співробітництво з компаніями-постачальниками, інвестування у нерухомість та фінансування підприємства, які знаходяться у Криму.

Обмеження поширюються і на туристичну сферу. Так, європейським круїзним суднам заборонено заходити до портів півострова, за винятком екстрених випадків. Крім того, заборонено ввозити до Криму "певні товари і технології", які можуть використовуватися в транспортному, телекомунікаційному та енергетичнмоу секторах, а також застосовуватися при видобутку нафтової сировини та мінеральних ресурсів.

Кремль вважає санкції нелегітимними

Між тим у Росії відреагували на рішення ЄС. "Традиційно негативне (ставлення - Ред.). Ми, як і раніше, не погоджуємось з цими санкціями", - заявив прес-секретар президента Росії Владіміра Путіна. "Ми не вважаємо санкції легітимними, більше того, вважаємо ці санкції такими, що шкодять не тільки нам, а й країнам, які є їх ініціаторами", - наводить слова Дмітрія Пєскова агенція "Інтерфакс".

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