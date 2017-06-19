ЄС подовжив санкції за анексію Криму без обговорення

Євросоюз подовжив ще на 12 місяців - до 23 червня 2018 року - строк дії санкцій, запроваджених за анексію Криму та Севастополя.Про це у понеділок, 19 червня, повідомляє прес-служба Ради Євросоюзу."ЄС і надалі засуджує незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією і має намір у повному обсязі реалізувати свою політику невизнання" захоплення півострова, зазначає прес-служба Ради ЄС.Штрафні заходи ЄС передбачають, зокрема, заборону на ввезення продукції до Євросоюзу з території півострова та Севастополя та поширюються на фізичних осіб з ЄС та базовані там компанії. Незаконними визнаються також інвестиції в регіон, співробітництво з компаніями-постачальниками, інвестування у нерухомість та фінансування підприємства, які знаходяться у Криму.Обмеження поширюються і на туристичну сферу. Так, європейським круїзним суднам заборонено заходити до портів півострова, за винятком екстрених випадків. Крім того, заборонено ввозити до Криму "певні товари і технології", які можуть використовуватися в транспортному, телекомунікаційному та енергетичнмоу секторах, а також застосовуватися при видобутку нафтової сировини та мінеральних ресурсів.Між тим у Росії відреагували на рішення ЄС. "Традиційно негативне (ставлення - Ред.). Ми, як і раніше, не погоджуємось з цими санкціями", - заявив прес-секретар президента Росії Владіміра Путіна. "Ми не вважаємо санкції легітимними, більше того, вважаємо ці санкції такими, що шкодять не тільки нам, а й країнам, які є їх ініціаторами", - наводить слова Дмітрія Пєскова агенція "Інтерфакс".