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- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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Ситуація на фронті без ускладнень

Війна з Росією (АТО) 127 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 22.06.2017 17:53 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті без ускладнень
Ситуація на фронті без ускладнень
Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували обстрілювати оборонні укріплення ЗС України вздовж усієї лінії зіткнення.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Всього вчора було нараховано 35 ворожих збройних провокацій. 5 обстрілів окупанти здійснили, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Приморський напрямок. 14 разів минулої доби проросійські бандформування застосовували зброю проти українських воїнів. Зранку і впродовж дня жодного факту використання окупантами артилерії калібру понад 100 мм на даному напрямку зафіксовано не було. Натомість з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів бойовики неодноразово відкривали вогонь по наших опорних пунктах, які розташовані в районі Водяного, Гнутового, Талаківки, Мар’їнки та Красногорівки. Під ворожий вогонь з 82-мм мінометів також потрапили позиції сил АТО неподалік Старогнатівки. А пізно ввечері окупанти все ж не стримались й вдарили по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Лебединського, з міномету калібру 120 мм.

Донецький напрямок. На цій ділянці лінії фронту противник 6 разів відкривав вогонь по українських захисниках. Майже всі ці обстріли відбулись вже після сутінок. Зокрема, з потужних танкових гармат, калібр яких 125 мм, озброєні банди били по позиціях сил АТО в районі Кам’янки та Опитного. З околиць тимчасово окупованого Донецька бойовики обстрілювали наші опорні пункти неподалік Пісків з гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. Окрім того, російсько-терористичні бандформування двічі відкривали вогонь з гранатометів різних модифікацій у південному передмісті Авдіївки. А в районі Зайцевого бандити били з великокаліберних кулеметів.

Луганський напрямок. Застосувавши ще зранку та вдень артилерію в районі Кримського та Трьохізбенки, незаконні збройні формування до завершення доби забороненого озброєння не використовували. Однак з мінометів калібру 82 мм противник вів вогонь поблизу Троїцького та Новоолександрівки. По наших позиціях неподалік Кримського окупанти били з протитанкового ракетного комплексу. Також під вогнем бойовиків опинились наші укріплення в районі Новозванівки, Станиці Луганської, Валуйського та Жовтого. Там найманці відкривали вогонь здебільшого з піхотного озброєння, на окремих ділянках - з БМП.

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗС України отримав поранення, ще один український воїн – бойове травмування.


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