Ситуація на фронті без ускладнень

Про це повідомив прес-центр АТО.Всього вчора було нараховано 35 ворожих збройних провокацій. 5 обстрілів окупанти здійснили, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.Приморський напрямок. 14 разів минулої доби проросійські бандформування застосовували зброю проти українських воїнів. Зранку і впродовж дня жодного факту використання окупантами артилерії калібру понад 100 мм на даному напрямку зафіксовано не було. Натомість з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів бойовики неодноразово відкривали вогонь по наших опорних пунктах, які розташовані в районі Водяного, Гнутового, Талаківки, Мар’їнки та Красногорівки. Під ворожий вогонь з 82-мм мінометів також потрапили позиції сил АТО неподалік Старогнатівки. А пізно ввечері окупанти все ж не стримались й вдарили по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Лебединського, з міномету калібру 120 мм.Донецький напрямок. На цій ділянці лінії фронту противник 6 разів відкривав вогонь по українських захисниках. Майже всі ці обстріли відбулись вже після сутінок. Зокрема, з потужних танкових гармат, калібр яких 125 мм, озброєні банди били по позиціях сил АТО в районі Кам’янки та Опитного. З околиць тимчасово окупованого Донецька бойовики обстрілювали наші опорні пункти неподалік Пісків з гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. Окрім того, російсько-терористичні бандформування двічі відкривали вогонь з гранатометів різних модифікацій у південному передмісті Авдіївки. А в районі Зайцевого бандити били з великокаліберних кулеметів.Луганський напрямок. Застосувавши ще зранку та вдень артилерію в районі Кримського та Трьохізбенки, незаконні збройні формування до завершення доби забороненого озброєння не використовували. Однак з мінометів калібру 82 мм противник вів вогонь поблизу Троїцького та Новоолександрівки. По наших позиціях неподалік Кримського окупанти били з протитанкового ракетного комплексу. Також під вогнем бойовиків опинились наші укріплення в районі Новозванівки, Станиці Луганської, Валуйського та Жовтого. Там найманці відкривали вогонь здебільшого з піхотного озброєння, на окремих ділянках - з БМП.Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗС України отримав поранення, ще один український воїн – бойове травмування.