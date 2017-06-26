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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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СБУ попередила напад на офіс ВО «Батьківщина»

Захист держави Регіон: м.Київ 238 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 26.06.2017 16:06 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

СБУ попередила напад на офіс ВО «Батьківщина»
СБУ попередила напад на офіс ВО «Батьківщина»
Напад з використанням вибухових пристроїв і запалювальних сумішей на офіс ВО «Батьківщина» у Києві попередила Служба безпеки України.

Про це на брифінгу повідомив начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко.

Злочин готувався спецслужбами Російської Федерації руками осіб, які переховуються в РФ від вітчизняного правосуддя. «Задум іноземних спецслужб полягав у тому, щоб посварити вітчизняний політикум з владою та на основі штучно створеного прецеденту спровокувати акції протесту під час святкування Дня Конституції України», – наголосив Кононенко.

Голова СБУ Василь Грицак поінформував Президента України про отримані оперативні дані, була налагоджена комунікація співробітників спецслужби з керівництвом та службою безпеки ВО «Батьківщина».

26 червня о 04 год. 33 хв. співробітники СБ України затримали трьох зловмисників, мешканців Львівщини, під час спроб закидати офіс ВО «Батьківщина» по вул. Турівській, 13 пляшками із запалювальною сумішшю.

«До столиці вони прибули з єдиною метою: виконати завдання російських спецслужб та отримати за це гроші», – сказав начальник Департаменту захисту національної державності СБУ.

Двоє з трьох фігурантів причетні до перекриття траси «Львів-Рава-Руська» у березні року, ще один – до організації акцій протесту у Рівному у травні місяці. За словами Віктора Кононенка, за останній місяць це вже друга аналогічна спроба дестабілізації ситуації в нашій державі, коли російська сторона та біглі вітчизняні політики, які переховуються в Росії, вдаються до використання відверто терористичних, суспільно небезпечних методів.

Він повідомив, що СБ України викрила, задокументувала та блокувала на стадії підготовки теракт в одній з адмінбудівель Національної поліції на Херсонщині. «Безпосереднім організатором виступив колишній мешканець Херсонщини Андрій Бардачов, який перерахував гроші своїм спільникам», ‒ зазначив Кононенко.

За задумом іноземних спецслужб підрив або підпал відділу поліції мав виглядати, як помста представників націоналістичних об’єднань за сутички з поліцією 9 травня 2017 року.

«Ми можемо констатувати, що у гібридній війні проти України Росія застосовує весь арсенал наявних у неї протиправних можливостей. Неспроможні розхитати ситуацію шляхом проведення несилових акцій, спецслужби РФ переходять до використання методів звичайних терористів», ‒ сказав начальник Департаменту захисту національної державності СБУ.




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