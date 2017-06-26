СБУ попередила напад на офіс ВО «Батьківщина»

Про це на брифінгу повідомив начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко.Злочин готувався спецслужбами Російської Федерації руками осіб, які переховуються в РФ від вітчизняного правосуддя. «Задум іноземних спецслужб полягав у тому, щоб посварити вітчизняний політикум з владою та на основі штучно створеного прецеденту спровокувати акції протесту під час святкування Дня Конституції України», – наголосив Кононенко.Голова СБУ Василь Грицак поінформував Президента України про отримані оперативні дані, була налагоджена комунікація співробітників спецслужби з керівництвом та службою безпеки ВО «Батьківщина».26 червня о 04 год. 33 хв. співробітники СБ України затримали трьох зловмисників, мешканців Львівщини, під час спроб закидати офіс ВО «Батьківщина» по вул. Турівській, 13 пляшками із запалювальною сумішшю.«До столиці вони прибули з єдиною метою: виконати завдання російських спецслужб та отримати за це гроші», – сказав начальник Департаменту захисту національної державності СБУ.Двоє з трьох фігурантів причетні до перекриття траси «Львів-Рава-Руська» у березні року, ще один – до організації акцій протесту у Рівному у травні місяці. За словами Віктора Кононенка, за останній місяць це вже друга аналогічна спроба дестабілізації ситуації в нашій державі, коли російська сторона та біглі вітчизняні політики, які переховуються в Росії, вдаються до використання відверто терористичних, суспільно небезпечних методів.Він повідомив, що СБ України викрила, задокументувала та блокувала на стадії підготовки теракт в одній з адмінбудівель Національної поліції на Херсонщині. «Безпосереднім організатором виступив колишній мешканець Херсонщини Андрій Бардачов, який перерахував гроші своїм спільникам», ‒ зазначив Кононенко.За задумом іноземних спецслужб підрив або підпал відділу поліції мав виглядати, як помста представників націоналістичних об’єднань за сутички з поліцією 9 травня 2017 року.«Ми можемо констатувати, що у гібридній війні проти України Росія застосовує весь арсенал наявних у неї протиправних можливостей. Неспроможні розхитати ситуацію шляхом проведення несилових акцій, спецслужби РФ переходять до використання методів звичайних терористів», ‒ сказав начальник Департаменту захисту національної державності СБУ.