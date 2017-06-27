Кібервійна. Українські банки і великі підприємства атакують хакери

Першими про хакерську атаку заявили у енергетичній компанії Київенерго, а згодом почали з’являтися повідомлення про збої у роботі інших компаній."Ми зазнали хакерської атаки. Змушені були вимкнути всі комп’ютери, очікуємо дозволу на включення від служби безпеки", – повідомили у прес-службі "Київенерго".У Нацбанку теж попередили фінансові установи та інших учасників фінсектору про зовнішню хакерську атаку."У результаті цих кібератак банки зазнають труднощів з обслуговуванням клієнтів і здійсненням банківських операцій", - заявили в НБУ.Про хакерську атаку повідомили і в компанії "Нова пошта". Підприємство наразі не може обслуговувати клієнтів."Через масовану атаку вірусу Petya.A на наші інформаційні системи відділення та контакт-центр "Нова пошта" тимчасово не можуть обслуговувати клієнтів", – повідомили у прес-службі компанії.Також від вірусної атаки постраждав і "24 Канал"."Атаки зазнали редакції медіахолдингу в Києві і Львові. В ефірі "24 Каналу" зараз транслюється заставка", - інформує сайт каналу."24 канал впав під вірусною атакою. Причому так впав, що і телеефір і дві радіостанції - мовчать. З місця подій передають, що мертво лягли всі комп’ютери", - повідомив журналіст Денис Бігус.Наразі також відомо, що виведені з ладу комп’ютери Ощадбанку, банку Південний, ОТП, КредоБанк, Укрзалізниці, Аеропорту "Бориспіль", мережі магазинів "Епіцентр", Нової пошти, ДТЕКу, Укренерго, мережі заправок ТНК, Київводоканалу.