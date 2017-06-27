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Кібервійна. Українські банки і великі підприємства атакують хакери

Війна з Росією (АТО) 145 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 27.06.2017 15:56 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. Українські банки і великі підприємства атакують хакери
Кібервійна. Українські банки і великі підприємства атакують хакери
У вівторок, 27 червня відбулась хакерська атака, внаслідок якої невідомим вірусом уражено кілька українських банків, державні та комерційні підприємства.

Першими про хакерську атаку заявили у енергетичній компанії Київенерго, а згодом почали з’являтися повідомлення про збої у роботі інших компаній.

"Ми зазнали хакерської атаки. Змушені були вимкнути всі комп’ютери, очікуємо дозволу на включення від служби безпеки", – повідомили у прес-службі "Київенерго".

У Нацбанку теж попередили фінансові установи та інших учасників фінсектору про зовнішню хакерську атаку.

"У результаті цих кібератак банки зазнають труднощів з обслуговуванням клієнтів і здійсненням банківських операцій", - заявили в НБУ.

Про хакерську атаку повідомили і в компанії "Нова пошта". Підприємство наразі не може обслуговувати клієнтів.

"Через масовану атаку вірусу Petya.A на наші інформаційні системи відділення та контакт-центр "Нова пошта" тимчасово не можуть обслуговувати клієнтів", – повідомили у прес-службі компанії.

Також від вірусної атаки постраждав і "24 Канал".

"Атаки зазнали редакції медіахолдингу в Києві і Львові. В ефірі "24 Каналу" зараз транслюється заставка", - інформує сайт каналу.

"24 канал впав під вірусною атакою. Причому так впав, що і телеефір і дві радіостанції - мовчать. З місця подій передають, що мертво лягли всі комп’ютери", - повідомив журналіст Денис Бігус.

Наразі також відомо, що виведені з ладу комп’ютери Ощадбанку, банку Південний, ОТП, КредоБанк, Укрзалізниці, Аеропорту "Бориспіль", мережі магазинів "Епіцентр", Нової пошти, ДТЕКу, Укренерго, мережі заправок ТНК, Київводоканалу.

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