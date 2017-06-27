Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

28 червня 2017, середа

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- українська мова посіла друге місце в світі за мелодійністю після італійської. Також її визнали третьою найкрасивішою мовою в світі за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія та побудова речень після французької та перської мов на мовному конкурсі, що пройшов у Парижі в 1934 році...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

ПАРЄ схвалила процедуру відставки Аграмунта

Світ навколо нас 131 перегляд Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 27.06.2017 16:17 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

ПАРЄ схвалила процедуру відставки Аграмунта
ПАРЄ схвалила процедуру відставки Аграмунта
Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за процедуру імпічменту її чинного президента Педро Аграмунта.

Про це повідомив у Facebook голова української делегації депутат Володимир Ар’єв. За його словами, згадана процедура може початися негайно або тривати до осені, коли відбуватиметься наступна сесія ПАРЄ.

«Головне – процес очищення запущений, і є високі шанси, що він буде завершений. Людина, що втратила довіру, не може далі очолювати ПАРЄ і дискредитовувати організацію», – зазначив Ар’єв.

Як написав ще один представник України у ПАРЄ депутат Георгій Логвінський, за зміни до регламенту асамблеї проголосували більш ніж дві третини присутніх делегатів – 154 із 197, 30 проголосували проти.

На початку червня голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв повідомив, що регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, яка передбачає можливість імпічменту президента та віце-президента асамблеї.

Українська делегація від початку виступала за відставку Педро Аграмунта, який у березні відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. До цього часу недовіру чинному президентові висловили чотири з п’яти політичних груп ПАРЄ.

Після критики на свою адресу Аграмунт вибачився за поїздку. За даними члена української делегації в ПАРЄ Ірини Геращенко, 28 квітня Аграмунт мав намір добровільно подати у відставку, однак він цього не зробив.

У МЗС Росії назвали реакцію членів ПАРЄ на поїздку Аграмунта в Сирію «вакханалією». У Москві вважають, що Аграмунт зробив правильно, бо начебто мав змогу на власні очі побачити, що відбувається в Сирії. У МЗС Росії також назвали «крикливою меншістю» тих членів ПАРЄ, які висловили своє невдоволення візитом президента у Сирію.

Парламентська асамблея Ради Європи є консультативним органом, що складається з представників парламентів усіх 47 держав-членів РЄ. В Україні ПАРЄ відома передовсім тим, що ухвалює резолюції: зокрема, від початку російської агресії в Україні асамблея ухвалила низку резолюцій, в яких засудила Росію за анексію Криму й підтримку бойовиків на Донбасі. Крім того, члени ПАРЄ обирають суддів Європейського суду з прав людини, надсилають своїх спостерігачів на вибори, моніторять ситуацію з правами людини у країнах-членах.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Світ навколо нас»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Шануй, Україно, святині свої! Бо вони ж – всесвітньої, загальнолюдської ваги; земна цивілізація виросла з них.”
Юрій Шилов

 
Знайди свою ГАРМОНІЮ!
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.