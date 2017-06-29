Міністр оборони США Маттіс звинуватив Путіна у порушеннях міжнародного права

Міністр оборони США Джеймс Маттіс

Маттіс, який відвідує Європу, зробив таку заяву перед групою студентів на церемонії 70-річчя Плану Маршалла, який уможливив відбудову знищеної війною Європи.Керівник Пентагону нагадав про агресію Росії проти України і втручання в американські президентські вибори 2016 року.Напруженість між США і Росією посилились після обрання Трампа президентом.Американські розвідувальні служби і адміністрація колишнього президента Обами твердять, що Трамп виграв вибори з допомогою Росії.Ряд звинувачень незабаром також висунуто й в інших країнах, таких як Франція, де американські розвідувальні агентства звинуватили Росію у втручанні до демократичного процесу.Тепер Конгрес Сполучених Штатів розглядає питання накладення більше санкцій проти Росії з цього самого приводу.Між обома країнами продовжується суперечка з приводу сирійського конфлікту, вони звинувачують одна одну у відповідальності за погіршення там ситуації.Міністр оборони США також запевнив союзників з НАТО про те, що адміністрація Трампа підтримуватиме військовий союз, незважаючи на відсутність співпраці з боку деяких членських країн.Трамп, який у час виборчої кампанії заявив, що НАТО «застаріле», висловив більше занепокоєння про майбутнє альянсу під час саміту «Великої сімки» в Європі минулого місяця, де він нагадав союзникам про рівень їх витрат на оборону.