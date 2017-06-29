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Міністр оборони США Маттіс звинуватив Путіна у порушеннях міжнародного права

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Опубліковано - 29.06.2017 10:36 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Міністр оборони США Джеймс Маттіс
Міністр оборони США Джеймс Маттіс
Міністр оборони США Джеймс Маттіс звинуватив президента Росії у тому, що він вчинив «злочин» поза російськими кордонами, а саме, що він кинув виклик міжнародному порядку, встановленому після Другої світової війни.

Маттіс, який відвідує Європу, зробив таку заяву перед групою студентів на церемонії 70-річчя Плану Маршалла, який уможливив відбудову знищеної війною Європи.

Керівник Пентагону нагадав про агресію Росії проти України і втручання в американські президентські вибори 2016 року.

Напруженість між США і Росією посилились після обрання Трампа президентом.

Американські розвідувальні служби і адміністрація колишнього президента Обами твердять, що Трамп виграв вибори з допомогою Росії.

Ряд звинувачень незабаром також висунуто й в інших країнах, таких як Франція, де американські розвідувальні агентства звинуватили Росію у втручанні до демократичного процесу.

Тепер Конгрес Сполучених Штатів розглядає питання накладення більше санкцій проти Росії з цього самого приводу.

Між обома країнами продовжується суперечка з приводу сирійського конфлікту, вони звинувачують одна одну у відповідальності за погіршення там ситуації.

Міністр оборони США також запевнив союзників з НАТО про те, що адміністрація Трампа підтримуватиме військовий союз, незважаючи на відсутність співпраці з боку деяких членських країн.

Трамп, який у час виборчої кампанії заявив, що НАТО «застаріле», висловив більше занепокоєння про майбутнє альянсу під час саміту «Великої сімки» в Європі минулого місяця, де він нагадав союзникам про рівень їх витрат на оборону.

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