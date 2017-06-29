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Ґабріель закликав продовжити “хлібне перемир’я” на Донбасі. Чи почув Лавров?

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Опубліковано - 29.06.2017 11:57 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ґабріель закликав продовжити “хлібне перемир’я” на Донбасі. Чи почув Лавров?
Ґабріель закликав продовжити “хлібне перемир’я” на Донбасі. Чи почув Лавров?
Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) у середу, 28 червня, закликав Україну та проросійських сепаратистів на Донбасі продовжити “хлібне перемир’я”, оскільки це може допомогти дійти політичного рішення у конфлікті.

Про це міністр заявив на спільній зі своїм російським колегою Сєргєєм Лавровим прес-конференції в Краснодарі. "Мені досі ніхто по-людськи не зміг пояснити, чому (перемир’я - Ред.) робиться тільки на час збору урожаю", - цитує Ґабріеля інформагенція Reuters. Міністр також вважає важливим запобігти будь-якому погіршенню умов життя на Донбасі і додав, що Німеччина готова допомагати з відбудовою регіону. Раніше цього тижня Ґабріель заявляв, що у Берліна немає підстав для оптимізму щодо ситуації на Донбасі. Втім, він пообіцяв продовження зусиль задля встановлення миру на сході України.

Лавров, у свою чергу, скептично висловився щодо будь-яких нових ідей з урегулювання ситуації на Донбасі. "Є мінські домовленості. І про те, що ми вкотре чуємо останнім часом про появу якихось нових ідей - це все, якщо чесно, як у нас кажуть, від лукавого", - цитує Лаврова інформагенція "Інтерфакс".

У ході прес-конференції в Краснодарі Зіґмар Ґабріель, серед іншого, закликав скорочувати витрати на озброєння у світі та запобігти новій гонитві озброєнь між Росією та США. Німецький міністр запевнив, що війська НАТО, розміщені в країнах Балтії, не становлять для Росії загрози. Ґабріель також закликав якомога швидше провести зустріч президента Росії Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема - для обговорення ситуації в Сирії.

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