Ґабріель закликав продовжити “хлібне перемир’я” на Донбасі. Чи почув Лавров?

Про це міністр заявив на спільній зі своїм російським колегою Сєргєєм Лавровим прес-конференції в Краснодарі. "Мені досі ніхто по-людськи не зміг пояснити, чому (перемир’я - Ред.) робиться тільки на час збору урожаю", - цитує Ґабріеля інформагенція Reuters. Міністр також вважає важливим запобігти будь-якому погіршенню умов життя на Донбасі і додав, що Німеччина готова допомагати з відбудовою регіону. Раніше цього тижня Ґабріель заявляв, що у Берліна немає підстав для оптимізму щодо ситуації на Донбасі. Втім, він пообіцяв продовження зусиль задля встановлення миру на сході України.Лавров, у свою чергу, скептично висловився щодо будь-яких нових ідей з урегулювання ситуації на Донбасі. "Є мінські домовленості. І про те, що ми вкотре чуємо останнім часом про появу якихось нових ідей - це все, якщо чесно, як у нас кажуть, від лукавого", - цитує Лаврова інформагенція "Інтерфакс".У ході прес-конференції в Краснодарі Зіґмар Ґабріель, серед іншого, закликав скорочувати витрати на озброєння у світі та запобігти новій гонитві озброєнь між Росією та США. Німецький міністр запевнив, що війська НАТО, розміщені в країнах Балтії, не становлять для Росії загрози. Ґабріель також закликав якомога швидше провести зустріч президента Росії Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема - для обговорення ситуації в Сирії.