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30 червня 2017, п`ятниця

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Чи знаєте Ви, що:
- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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Кібервійна. Компанія «Укренерго» зазнала другої кібератаки за тиждень

Війна з Росією (АТО) 111 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 30.06.2017 12:41 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. Компанія «Укренерго» зазнала другої кібератаки за тиждень
Кібервійна. Компанія «Укренерго» зазнала другої кібератаки за тиждень
Національна енергетична компанія «Укренерго» зазнала 29 червня другої цього тижня кібератаки.

Про це на брифінгу в Києві 30 червня повідомив керівник компанії Всеволод Ковальчук.

«Вірус був дещо іншого характеру, подібний до WannaCry. Ефект від нього був незначним, оскільки частина комп’ютерів залишалася в режимі офлайн», – відзначив Ковальчук.

У вівторок компанія «Укренерго» стала однією з перших жертв кібератаки, яка розпочалася в Україні і поширилася по всьому світу, пошкодила тисячі комп’ютерів і ускладнила роботу портів, підприємств та офісів.

Фахівці із комп’ютерної безпеки припускають, що основною метою кібернападу було не вимагання, а встановлення нового шкідливого програмного забезпечення на комп’ютерах у державних та комерційних організаціях в Україні з метою саботажу в майбутньому.

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