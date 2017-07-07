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- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

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Siemens з’ясовує інформацію про появу своїх турбін у Криму попри санкції

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Опубліковано - 7.07.2017 19:13 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Siemens з’ясовує інформацію про появу своїх турбін у Криму попри санкції
Siemens з’ясовує інформацію про появу своїх турбін у Криму попри санкції
Siemens розслідує, чи справді у Крим поставили турбіни компанії. Водночас у Росії підтвердили факт постачання, але пояснили, що обладнання придбали “на вторинному ринку” та модернізували.

Російська держкомпанія "Технопромекспорт", яка будує електростанції у анексованому Криму, ввечері у четвер, 6 липня, пояснила постачання турбін виробництва німецької Siemens на півострів, який перебуває під санкціями. За повідомленням материнської компанії "Ростех", підрядник придбав газові турбіни на вторинному ринку.

За даними держкорпорації, у Криму планувалося використати обладнання іранського виробництва, проте з контрагентом не домовилися щодо цін та термінів. "За таких обставин "Технопромекспорт" був змушений закупити чотири комплекти газотурбінних установок на вторинному ринку", - йдеться у повідомленні російської компанії. Утім, підрядник не назвав фірму-посередника та не уточнив деталі угоди.

Санкції Євросоюзу щодо Криму через його анексію Росією забороняють європейським компаніям постачати на півострів продукцію для енергетичної галузі. Утім, агенція Reuters напередодні з посиланням на кілька джерел повідомила, що турбіни німецької Siemens опинилися на півострові. Компанія заперечує, що знала про долю свого обладнання, проте відмовляється коментувати, чи надаватиме турбінам у Криму сервісне обслуговування.

Експерти-юристи вказують, що судових прецедентів щодо такого типу справ немає. Тому сказати, чи є провина Siemens у тому, що третя сторона привезла її продукцію до Криму, неможливо, зазначили вони. У Росії ж додали, що "Технопромекспорт" за допомогою російських компаній модернізував німецькі установки.
Siemens почала розслідування

Німецька компанія у п’ятницю, 7 липня, заявила, що організувала спеціальну команду, яка опікуватиметься розслідуванням інциденту з турбінами. "У нас немає жодного достовірного підтвердження того, що турбіни справді були поставлені у Крим", - зазначається у повідомленні концерну. Утім, у Siemens наголосили, що вживають усіх можливих заходів для того, щоб попередити ймовірне незаконне використання свого обладнання.

"Якщо відбулася будь-яка "переадресація" нещодавно придбаних турбін до Криму, це становитиме чітке порушення умов договору", - підкреслили у Siemens свою відданість обмеженням експорту. У березні 2017 року, нагадаємо, Siemens анонсував, що спільна з росіянами компанія виробить турбіни для електростанції в Тамані. Остання не підпадає під санкції, оскільки розташована на міжнародно визнаній території РФ.

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