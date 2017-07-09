ОБСЄ офіційно визнала російську окупацію Криму

Про це повідомляє кореспондент BBC Україна з Мінська.У документі ОБСЄ закликає Росію відмовитися від тимчасової окупації Криму та Севастополя і повернути цю територію Україні."[ПА ОБСЄ] наполегливо закликає Російську Федерацію відмовитися від тимчасової окупації Автономної Республіки Крим і міста Севстополя, вивести російські окупаційні сили з тимчасово окупованих Автономної республіки Крим і міста Севастополя і повернути їх під контроль уряду України."Також у декларації є формулювання "окремі райони Донецької і Луганської областей, які перебувають під контролем російських гібридних сил"."[ПА ОБСЄ] наполегливо закликає Російську Федерацію припинити спонсорування терористичної діяльності в Україні за рахунок переміщення бойовиків, грошей і зброї через неподконтрольну уряду ділянку українсько-російського державного кордону і перестати у будь-якій формі підтримувати незаконні збройні формування в окремих районах Донецької та Луганської областей України, які здійснюють терористичні акти в Україні", - також йдеться в документі.Керівник української делегації Артур Герасимов розповів ВВС Україна, що тепер цей документ буде направлений до МЗС всіх країн ОБСЄ і буде враховуватися в офіційних рішеннях.Російська делегація виступила категорично проти цієї частини Мінської декларації ОБСЄ як антиросійської.Російські представники намагалися відхилити частину документу щодо відновлення суверенітету України, але керівництво не прийняло запит, адже за процедурою його слід було подавати раніше.