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- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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ОБСЄ офіційно визнала російську окупацію Криму

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Опубліковано - 9.07.2017 17:34 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

ОБСЄ офіційно визнала російську окупацію Криму
ОБСЄ офіційно визнала російську окупацію Криму
ОБСЄ ухвалила Мінську декларацію з частиною про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це повідомляє кореспондент BBC Україна з Мінська.
У документі ОБСЄ закликає Росію відмовитися від тимчасової окупації Криму та Севастополя і повернути цю територію Україні.

"[ПА ОБСЄ] наполегливо закликає Російську Федерацію відмовитися від тимчасової окупації Автономної Республіки Крим і міста Севстополя, вивести російські окупаційні сили з тимчасово окупованих Автономної республіки Крим і міста Севастополя і повернути їх під контроль уряду України."

Також у декларації є формулювання "окремі райони Донецької і Луганської областей, які перебувають під контролем російських гібридних сил".

"[ПА ОБСЄ] наполегливо закликає Російську Федерацію припинити спонсорування терористичної діяльності в Україні за рахунок переміщення бойовиків, грошей і зброї через неподконтрольну уряду ділянку українсько-російського державного кордону і перестати у будь-якій формі підтримувати незаконні збройні формування в окремих районах Донецької та Луганської областей України, які здійснюють терористичні акти в Україні", - також йдеться в документі.

Керівник української делегації Артур Герасимов розповів ВВС Україна, що тепер цей документ буде направлений до МЗС всіх країн ОБСЄ і буде враховуватися в офіційних рішеннях.

Російська делегація виступила категорично проти цієї частини Мінської декларації ОБСЄ як антиросійської.
Російські представники намагалися відхилити частину документу щодо відновлення суверенітету України, але керівництво не прийняло запит, адже за процедурою його слід було подавати раніше.

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