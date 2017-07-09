В Україні затримали полковника ЗС РФ - “друга Гіві та Мотороли”

Полковник Гратов і відомі бойовики( фото, вилучене прикордонниками)

Про це 9 липняпомічник керівника ДПСУ Олег Слободян.За його даними, затримання відбулося ще на початку червня."На виїзд з України прибув громадянин України Валерій Георгійович Войтенко, 1954 року народження, який пред’явив для контролю загальногромадський паспорт громадянина України. Він надав телеграму з "ПМР" про тяжкий стан здоров’я його матері та плутався з даними свого паспорта. Для детального опитування громадянина на пункт пропуску прибули офіцери оперативних підрозділів ДПСУ", - повідомив Слободян.Серед особистих речей чоловіка було виявлено мобільний телефон з фотографіями з сепаратистських мітингів, гроші, автобусні квитки."У куртці виявили внутрішню кишеню, у якій був аркуш паперу з установчими даними та телефонами перших осіб ПМР та людей з РФ, орден "Червона зірка", смартфон, флеш-носії інформації. На них виявлені фотографії затриманого з терористами "Моторола", "Гіві", (Олександром) Захарченко; відео обстрілів української території; агітаційні матеріали "ДНР" та "ЛНР"; фото з місць бойових дій з Дебальцево, Донецький аеропорт, Горловка, Сніжне, Іловайськ", - повідомив Слободян.Також було виявлено документи службової документації за підписом затриманого, методичні матеріали щодо проведення розвідувально-диверсійних заходів та інше."Вдалося встановити справжню особу затриманого: ним виявився полковник РФ Гратов Валерій 1952 року народження, якого російські спецслужби планували зробити "заступником міністра держбезпеки ПМР". Затриманого було передано співробітникам СБУ", - йдеться у повідомленні.Яквійськовий журналіст Андрій Цаплієнко, затриманий полковник РФ - "колишній начальник особистої охорони президента невизнаної республіки Придністров’я Ігоря Смірнова, діючий інструктор донбаських бойовиків, близький друг "Гіві" та "Мотороли"."Контррозвідники давно знали, що під ім’ям "Валерій Войтенко" ховається дехто "Санич", відомий у Москві як полковник ВДВ Валерій Гратов. Українська контррозвідка отримала дані про намір ФСБ РФ призначити заступником "міністра держбезпеки Придністров’я" свою людину. Головна умова - він має бути кадровим російський військовим з досвідом бойових дій, на Донбасі, на боці бойовиків. І така людина досить швидко знайшлася", - зазначив Цаплієнко.За його словами, на Донбасі Гратов перебував з 2014 року, офіційно очолюючи "Союз десантників Донбасу"."З 29.08.2014 року Гратов Валерій Олександрович перебував у зоні бойових дій в Луганській Народній Республіці і Донецькій Народній Республіці до теперішного часу. Зокрема, його було відзначено за виконання бойових завдань ... Участь у бойових діях: Луганськ, Алчевськ, Горлівка, Макевка, Донецьк , Сніжне, Іловайськ, Єнакієве, Вуглегірськ, Дебальцеве", - навів Цаплієнко цитату з листа до Держдуми РФ від імені командира одного з НЗФ.