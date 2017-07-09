В Україні затримали полковника ЗС РФ - “друга Гіві та Мотороли”

Полковник Гратов і відомі бойовики( фото, вилучене прикордонниками)
Про це 9 липня
За його даними, затримання відбулося ще на початку червня.
"На виїзд з України прибув громадянин України Валерій Георгійович Войтенко, 1954 року народження, який пред’явив для контролю загальногромадський паспорт громадянина України. Він надав телеграму з "ПМР" про тяжкий стан здоров’я його матері та плутався з даними свого паспорта. Для детального опитування громадянина на пункт пропуску прибули офіцери оперативних підрозділів ДПСУ", - повідомив Слободян.
Серед особистих речей чоловіка було виявлено мобільний телефон з фотографіями з сепаратистських мітингів, гроші, автобусні квитки.
"У куртці виявили внутрішню кишеню, у якій був аркуш паперу з установчими даними та телефонами перших осіб ПМР та людей з РФ, орден "Червона зірка", смартфон, флеш-носії інформації. На них виявлені фотографії затриманого з терористами "Моторола", "Гіві", (Олександром) Захарченко; відео обстрілів української території; агітаційні матеріали "ДНР" та "ЛНР"; фото з місць бойових дій з Дебальцево, Донецький аеропорт, Горловка, Сніжне, Іловайськ", - повідомив Слободян.
Також було виявлено документи службової документації за підписом затриманого, методичні матеріали щодо проведення розвідувально-диверсійних заходів та інше.
"Вдалося встановити справжню особу затриманого: ним виявився полковник РФ Гратов Валерій 1952 року народження, якого російські спецслужби планували зробити "заступником міністра держбезпеки ПМР". Затриманого було передано співробітникам СБУ", - йдеться у повідомленні.
Як
"Контррозвідники давно знали, що під ім’ям "Валерій Войтенко" ховається дехто "Санич", відомий у Москві як полковник ВДВ Валерій Гратов. Українська контррозвідка отримала дані про намір ФСБ РФ призначити заступником "міністра держбезпеки Придністров’я" свою людину. Головна умова - він має бути кадровим російський військовим з досвідом бойових дій, на Донбасі, на боці бойовиків. І така людина досить швидко знайшлася", - зазначив Цаплієнко.
За його словами, на Донбасі Гратов перебував з 2014 року, офіційно очолюючи "Союз десантників Донбасу".
"З 29.08.2014 року Гратов Валерій Олександрович перебував у зоні бойових дій в Луганській Народній Республіці і Донецькій Народній Республіці до теперішного часу. Зокрема, його було відзначено за виконання бойових завдань ... Участь у бойових діях: Луганськ, Алчевськ, Горлівка, Макевка, Донецьк , Сніжне, Іловайськ, Єнакієве, Вуглегірськ, Дебальцеве", - навів Цаплієнко цитату з листа до Держдуми РФ від імені командира одного з НЗФ.