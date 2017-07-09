Ситуація на фронті: поки Путін розповідав байки на саміті G-20, російські бойовики демонстрували реальність війни

Підконтрольні Росії гібридні бандформування не припиняють порушувати домовленості про припинення вогню та продовжують обстрілювати позиції ЗС України. З початку доби окупанти 10 разів застосовували зброю проти українських захисників. Зокрема, два рази противник бив по наших укріпленнях із заборонених Мінськими угодами мінометів.Про це повідомив прес-центр АТО.Приморський напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення проросійські незаконні збройні формування ще до світанку та над ранок відкривали вогонь по українських армійцях, котрі тримають оборону в районі Павлополя та Широкиного. При цьому бандити застосовували гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та озброєння БМП.Донецький напрямок. Тут сьогодні ситуація відносно стабілізувалась. Втім, близько опівдня бойовики все ж одного разу обстріляли з протитанкових гранатометів та іншого піхотного озброєння оборонні укріплення сил АТО поблизу Авдіївки.Луганський напрямок. На цьому відрізку фронту противник порушував перемир’я п’ять разів. Зранку загарбники з мінометів калібру 120 мм били по наших опорних пунктах неподалік Кримського та Новотошківського. А по обіді загарбники обстріляли зі стрілецької зброї один з підрозділів ЗС України, який укріпився біля селища Жовте, та знову відкривали вогонь з протитанкових гранатометів в районі Бахмутської траси.Втрат серед бійців сил АТО внаслідок ворожих обстрілів сьогодні не було.Минулої доби кількість збройних провокацій проти українських армійців з боку російсько-окупаційних військ збільшилась. Зважаючи на незначні ознаки ускладнення обстановки на окремих ділянках лінії бойового зіткнення, ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, проте контрольованою українськими захисниками. Всього бойовики 27 разів відкривали вчора вогонь по оборонних укріпленнях ЗС України. Зокрема, зафіксовано 6 обстрілів із застосуванням противником мінометів.Приморський напрямок. На даній ділянці лінії бойового зіткнення загарбники вчора найбільше, 12 разів, відкривали вогонь по опорних пунктах українських армійців. Зокрема, ще на початку минулої доби окупанти здійснили обстріл невисокої інтенсивності із заборонених мінометів калібру 120 мм по наших позиціях на околиці Мар’їнки. Також проросійські гібридні бандформування намагались спровокувати бійців сил АТО, а подекуди й нанести їм вогневе ураження, в районі Широкиного, Богданівки, Гнутового, Павлополя та Новотроїцького. Для цього, в залежності від кожного окремого епізоду, бойовики застосовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, гранатомети різних модифікацій, озброєння БМП та зенітні установки.Донецький напрямок. Тут контрольовані російською владою озброєні злочинні угруповання здійснили по позиціях підрозділів сил АТО 8 обстрілів. Найскладнішою ситуація була у передмісті Авдіївки. З незначною перервою вдень противник там майже не припиняв обстрілів зранку та вже із настанням сутінок. Здебільшого найманці використовували піхотне озброєння, втім ввечері вони також вдарили по захисниках Авдіївки з мінометів калібрів 120 й 82 мм. Окрім того, порушення бойовиками режиму припинення вогню на цьому напрямку були вчора зафіксовані в районі Пісків та Зайцевого, де бандити застосовували БМП, гранатомети та стрілецьку зброю різних калібрів.Луганський напрямок. 7 разів російсько-терористичні гібридні бандформування порушували вчора перемир’я на цій частині фронту. Найнапруженішою ситуація вчора була в районі Бахмутської траси, де противник з мінометів калібрів 120 й 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілював українських воїнів, котрі тримають оборону поблизу селища Кримське. На цьому ж напрямку бойовики з мінометів та протитанкових гранатометів здійснили ввечері щільний обстріл наших опорних пунктів неподалік Троїцького. Окрім того, під ворожий вогонь з великокаліберних кулеметів вчора потрапили наші оборонні укріплення біля Станиці Луганської.В ході бойових дій двоє українських воїнів вчора зазнали вогнепальних поранень. Стан їхнього здоров’я лікарі характеризують як задовільний.