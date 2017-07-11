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- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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У Кремлі, як зазвичай, погрожують

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Опубліковано - 11.07.2017 13:27 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У Кремлі, як зазвичай, погрожують
У Кремлі, як зазвичай, погрожують
Росія заявила, що вживе заходів у відповідь на введення Києвом біометричного контролю для іноземців для в’їзду в Україну.

Про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з оборони і безпеки Франц Клінцевич, передають "РИА Новости".

"Введення системи попередньої електронної реєстрації для громадян Росії, які в’їжджають в Україну, або так званого біометричного контролю - це, по суті справи, встановлення візового режиму між нашими країнами, і його "упаковка" принципового значення не має", - сказав він.

Він наголосив, що, судячи з останніх заяв, Київ вже зважився на введення подібних заходів, а тому їхній "обов’язок попередити - кроки у відповідь обов’язково будуть".

"Про це дуже непросто говорити, але вони певною мірою можуть торкнутися чотирьох мільйонів українців, які працюють у Росії", - зазначив російський депутат.

Клінцевич не відкидає, що когось з них "доведеться ввічливо попросити залишити РФ". "Росія повинна насамперед відстоювати інтереси своїх громадян", — додав він.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про введення з 1 січня 2018 року системи біометричного контролю для громадян іноземних держав та впровадження електронної системи попередньої реєстрації громадян РФ, які мають намір в’їхати в Україну.

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