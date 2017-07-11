У Кремлі, як зазвичай, погрожують
Про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з оборони і безпеки Франц Клінцевич, передають "РИА Новости".
"Введення системи попередньої електронної реєстрації для громадян Росії, які в’їжджають в Україну, або так званого біометричного контролю - це, по суті справи, встановлення візового режиму між нашими країнами, і його "упаковка" принципового значення не має", - сказав він.
Він наголосив, що, судячи з останніх заяв, Київ вже зважився на введення подібних заходів, а тому їхній "обов’язок попередити - кроки у відповідь обов’язково будуть".
"Про це дуже непросто говорити, але вони певною мірою можуть торкнутися чотирьох мільйонів українців, які працюють у Росії", - зазначив російський депутат.
Клінцевич не відкидає, що когось з них "доведеться ввічливо попросити залишити РФ". "Росія повинна насамперед відстоювати інтереси своїх громадян", — додав він.
Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила