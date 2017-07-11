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- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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МЗС РФ вирішив, що українці бояться їхньої пропаганди

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Опубліковано - 11.07.2017 19:11 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

МЗС РФ вирішив, що українці бояться їхньої пропаганди
МЗС РФ вирішив, що українці бояться їхньої пропаганди
Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало оголошені в понеділок плани України запровадити особливий режим перетину українського кордону і контролю за пересуванням у країні для громадян Росії.

Як заявила пресова служба російського МЗС, таким чином «Київ продовжує вперто гнути порочну лінію на розрив контактів для мільйонів громадян двох країн», бо, на думку Москви, для «нинішнього київського режиму», як там називають владу України, наявність в українців численних родичів, друзів і знайомих у Росії «є, очевидно, реальною загрозою».

Плани Києва в Москві також оголосили «готовністю збудувати нову залізну завісу» і «відгородитися новим «Берлінським муром» і називали їх «сумними».

У понеділок на засіданні Ради національної безпеки і оборони України було вирішено з метою дати послідовну і системну комплексну відповідь на «терористичні загрози, які створює Росія» всередині України, запровадити для громадян Росії особливий режим перетину українського кордону і контролю за пересуванням у країні.

Йдеться про обов’язкові вимоги до росіян щодо попередньої реєстрації поїздки за спеціальною системою, яку має розробити Міністерство закордонних справ, реєстрації на території України в місці тимчасового перебування і необхідності подавати інформацію про їхнє перебування на території України. Як заявив після засідання міністр закордонних справ України Павло Клімкін, така система буде краща, ніж запровадження для громадян Росії візового режиму, про що думали раніше.

Крім того, на засіданні РНБО також вирішили запровадити біометричний контроль для всіх іноземних громадян на в’їзді до України зі створенням реєстру біометричних даних. Це рішення мають виконати не пізніше як до кінця року, а можливо, й раніше, як тільки будуть створені технічні можливості для цього. Українські посадовці наголошують, що це рішення не створить ніяких практичних незручностей для громадян країн Європейського союзу чи інших держав, де вже запроваджені біометричні паспорти.

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