Україна чітко задекларувала свій європейський вибір і ніхто не має права у нас цього забрати

«Україна чітко задекларувала свої європейські прагнення і європейський вибір. І ми нікому це не віддамо. І ніхто не має права у нас цього забрати», - заявив Президент Петро Порошенко під час виступу на засіданні Дев’ятнадцятого Саміту Україна – Європейський Союз.Порошенко підкреслив, що не має жодного ані морального, ані політичного права поступитися буквою і духом Угоди про асоціацію, її метою, її значенням для Українського народу і для майбутнього нашої держави.Глава держави висловив вдячність за те, що Європейський Союз з року в рік твердо заявляє про визнання і підтримку прагнень Українського народу до свободи, демократії і утвердження спільних європейських цінностей.Петро Порошенко також наголосив, що нинішній Дев’ятнадцятий саміт Україна – Європейський Союз уже увійшов і увійде в історію як Саміт безвізу та асоціації. «Це дуже важливо коли результати нашої роботи кожен може побачити на власні очі. Коли ми не лише плануємо, а й приносимо конкретні результати нашої роботи», - додав він.Президент зазначив, що Саміт є важливим і глибоко символічним для наших відносин України та ЄС дякував партнерам з Євросоюзу за велику роботу, яка була зроблена. Він нагадав, що 11 червня, рівно місяць тому, українці у повній мірі відчули смак дійсно європейської свободи – свободи вільного безвізового руху до країн ЄС.За його словами, вже більше 100 тис. українських громадян, які мають біометричні паспорти, скористалися своїм правом на безвізовий режимі і на власні очі побачили, що є безвізовий режим, що таке Європейський Союз, куди рухається Україна, і за що нам варто боротися, за яке майбутнє сьогодні бореться молода Українська держава.«Я щиро переконаний, що безвіз став справжнім вододілом між європейським майбутнім та радянським минулим України. Я сказав, що це останнє «Прощавай!» Радянському союзу і Російській імперії, і повернення України до родини європейських народів», - зазначив Порошенко і подякував за потужну підтримку України на шляху до безвізу Президентів Дональда Туска та Жан-Клода Юнкера.Глава держави також нагадав, що два дні тому, 11 липня Рада Європейського Союзу завершила багаторічний і дуже складний марафон із завершення ратифікації Угоди про асоціацію. «Я не буду публічно розкривати, яких зусиль нам коштувало забезпечити завершення ратифікації. Ми чекали дуже довгі 1110 днів з моменту прийняття і підписання у 2014 році у Брюсселі мною за Вашої присутності Угоди про асоціацію. Це було дуже важливо», - зауважив він.Порошенко наголосив, що Угода – це документ за який вийшли на Революцію Гідності мільйони українців і вона стала символом боротьби Українського народу за свободу, незалежність, спільні цінності України та Європейського Союзу, за вільний і демократичний розвиток України, за право вільно обирати майбутнє нашої держави.«Право вибору майбутнього належить виключно українцям і жодна країна світу не має права включати червоне світло на цьому шляху. Але в той же час, жодна нація не платила таку високу ціну за зближення з Євросоюзом», - підкреслив Президент.В свою чергу, Президент Європейської Ради Дональд Туск зауважив, що Україна та Євросоюз пройшли лише половину шляху. «Я переконаний – якщо ви й надалі будете такими рішучими, хоробрими та послідовними, якими ви були тоді, на Майдані Незалежності, якими ви є під час битви за цілісність і гідність України, якщо ви зможете витримати тягар реформ та не здатися, тоді ви втілите свої мрії та досягнете своїх цілей», - сказав він.«Сьогодні ми ясно бачимо, що зовнішньому ворогу вас не здолати. Ви занадто сильні. Але ви можете зазнати поразки від самих себе. Саме тому ви маєте будь що тримати свою єдність і уникати внутрішніх конфліктів», - зауважив Дональд Туск.Президент Європейської Ради наголосив: «Ми зможемо подолати виклики нинішніх часів тільки якщо об’єднаємося. Немає нічого гіршого за розпад спільноти через сучасні загрози».«Ваше найважливіше завдання сьогодні – побудова сучасної держави, яка піклується про своїх громадян, опирається корупції і шанує найвищі стандарти суспільного життя. Якщо ви зможете скласти цей іспит – ніхто і ніщо вас не переможе», - сказав він.Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, в свою чергу, зазначив: «Ми зробили те, що обіцяли зробити – безвізовий режим, вступ в дію Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, включаючи фінансову допомогу».«Ваша країна зробила величезний прогрес за останні роки, зважаючи на якість реформ, які були здійснені в Україні», - підкреслив Жан-Клод Юнкер. При цьому він зазначив, що залишається великий обсяг робіт, який необхідно зробити українцям на шляху реформ, особливо підкреслив важливість боротьби проти корупції.«Я дійсно задоволений з того прогресу, який ми зробили разом. Ми все зробили, щоб надати вільний доступ до віз. Хай українці їздять Європою, хай вони закохуються в Європу. Так як це і має бути», - зазначив Жан-Клод Юнкер.