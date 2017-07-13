Саміт Україна-ЄС закінчився без традиційної заяви

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".Петро Порошенко, Дональд Туск та Жан-Клод Юнкер у своїх промовах не згадали про підсумкову заяву, яку зазвичай вважають невід’ємним підсумком самітів ЄС із іншими державами.На пряме запитання журналіста про те, чи була схвалена заява і чи є в ній згадка про європейський вибір України, вони також не відповіли, натомість Туск нагадав про те, що ця теза міститься в преамбулі Угоді про асоціацію."Я лише повторю те, що я сказав про найважливішу частину найважливішого документу, угоди про асоціацію. І це не слоган. В ній записане, що Європейський союз визнає європейські прагнення України і вітає її європейський вибір", - заявив Туск.Туск також додав, що підтримує це положення, але наголосив, що цю заяву робить від свого імені, а не від імені ЄС. "Це також наша особиста думка, моя і Жан-Клода Юнкера. І це не випадково, що думка президентів двох європейських інституцій співпадає, коли йдеться про відносини України та ЄС", - заявив він.Як повідомлялося раніше, схвалення підсумкової заяви саміту Україна-ЄС було заблоковане через небажання окремих країн підтримувати дане положення Угоди про асоціацію. Через це президенти не змогли схвалити документ від імені всього Європейського союзу.