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- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Саміт Україна-ЄС закінчився без традиційної заяви

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Опубліковано - 13.07.2017 15:53 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Саміт Україна-ЄС закінчився без традиційної заяви
Саміт Україна-ЄС закінчився без традиційної заяви
Лідери Європейського союзу та України уникнули відповіді на запитання про підсумкову заяву саміту Україна-ЄС під час прес-конференції за підсумками зустрічі.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Петро Порошенко, Дональд Туск та Жан-Клод Юнкер у своїх промовах не згадали про підсумкову заяву, яку зазвичай вважають невід’ємним підсумком самітів ЄС із іншими державами.

На пряме запитання журналіста про те, чи була схвалена заява і чи є в ній згадка про європейський вибір України, вони також не відповіли, натомість Туск нагадав про те, що ця теза міститься в преамбулі Угоді про асоціацію.

"Я лише повторю те, що я сказав про найважливішу частину найважливішого документу, угоди про асоціацію. І це не слоган. В ній записане, що Європейський союз визнає європейські прагнення України і вітає її європейський вибір", - заявив Туск.

Туск також додав, що підтримує це положення, але наголосив, що цю заяву робить від свого імені, а не від імені ЄС. "Це також наша особиста думка, моя і Жан-Клода Юнкера. І це не випадково, що думка президентів двох європейських інституцій співпадає, коли йдеться про відносини України та ЄС", - заявив він.

Як повідомлялося раніше, схвалення підсумкової заяви саміту Україна-ЄС було заблоковане через небажання окремих країн підтримувати дане положення Угоди про асоціацію. Через це президенти не змогли схвалити документ від імені всього Європейського союзу.

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