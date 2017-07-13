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- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Мінкультури звинуватило УПЦ МП у співпраці з терористами ОРДіЛО

Війна з Росією (АТО) 46 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 13.07.2017 18:14 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Мінкультури звинуватило УПЦ МП у співпраці з терористами ОРДіЛО
Мінкультури звинуватило УПЦ МП у співпраці з терористами ОРДіЛО
Міністерство культури України звинуватило Українську православну церкву Московського патріархату у співпраці з терористами ОРДіЛО.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті відомства.

«Починаючи з 2014 року, у відкритих джерелах інформації Міністерство культури фіксує матеріали, що вказують на факти відвертої співпраці представників кліру та вищого духовенства Української православної церкви (УПЦ), які знаходяться на тимчасово непідконтрольних Українській владі територіях, з представниками проросійських терористичних організацій ДНР та ЛНР. Останній факт цієї ганебної тенденції, що, на превеликий жаль, є нормою в середовищі кліру УПЦ, був зафіксований в окупованому Луганську», - йдеться у заяві.

За даними міністерства, на початку травня луганською сепаратистською інформаційною агенцією «Істок» на власному Інтернет-сайті, було оприлюднене інтерв’ю очільника так званого Комітету у справах релігії та духовності терористичної організації "ЛНР".

«У своєму інтерв’ю чиновник-сепаратист прямо говорить про те, що створенням вказаного вище Комітету, а також призначенням його на посаду керівника цього органу, опікувався особисто владика Митрофан (Юрчук) – митрополит Луганський й Алчевський, постійний член Священного синоду Української православної церкви», - розповіли у Мінкульті.

У відомстві закликали церкву публічно засудити військову агресію Російської Федерації проти України, визнану на міжнародному рівні та припинити співпрацю з терористами, що стане реальним підтвердженням декларацій про нібито підтримку територіальної цілісності України.

Також Мінкультури звернулося до правоохоронних органів із пропозицією надати антиукраїнським діям та висловлюванням окремих представників кліру та вищого духівництва Української православної церкви належну правову оцінку.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві культури звинуватили Українську православну церкву московського патріархату у спробах порушити українське законодавство.

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