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Чи знаєте Ви, що:
- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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«Настамнет». У Росії затриманий директор компанії, пов’язаної з постачанням турбін до окупованого Криму

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Опубліковано - 14.07.2017 11:45 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

«Настамнет». У Росії затриманий директор компанії, пов’язаної з постачанням турбін до окупованого Криму
«Настамнет». У Росії затриманий директор компанії, пов’язаної з постачанням турбін до окупованого Криму
ФСБ Росії затримала 13 липня в Санкт-Петербурзі директора компанії «Силові машини» Романа Філіппова за підозрою в розголошенні державної таємниці.

Про це повідомляють російські інформагенції, цитуючи анонімні джерела.

Компанію «Силові машини» контролює російський олігарх Олексій Мордашов. «Силові машини» мають спільне підприємство з німецькою компанією Siemens, яка опинилася в скрутній ситуації через заборонене санкціями постачання її турбін до окупованого Криму.

Наразі неясно, чи пов’язане затримання Філіппова з питаннями щодо Криму. Після обшуків на робочому місці і вдома силовики відпустили Філіппова під підписку про невиїзд.

Компанія «Силові машини» та речник Мордашова відмовилися коментувати затримання. Сам Філіппов не був доступний для коментарів 13 липня.

Німецька компанія Siemens уклала контракт на поставку турбін для проекту в Краснодарському краї, який через Керченську протоку межує з окупованим Кримом. Нещодавно агентство Reuters повідомило, що щонайменше дві, а, можливо, й усі чотири передбачені цим контрактом турбіни доставлені до Криму в обхід європейських санкцій проти Росії.

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