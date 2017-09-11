Миротворці в ОРДЛО. Путін вже пропонує охороняти ОБСЄ на всій окупованій території

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) провела у понеділок, 11 вересня, телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним, під час якої вони, зокрема, обговорили питання можливого розміщення на Донбасі миротворчої місії Організації Об’єднаних Націй.Як повідомив речник федерального уряду ФРН Штеффен Зайбарт (Steffen Seibert), під час розмови Меркель загалом привітала ініціативу Росії щодо розгортання миротворців ООН на Сході України, проте зазначила, що запропонований Москвою формат необхідно змінити."Президент Путін відреагував позитивно і погодився відмовитися від обмеження (зони дії мандату. - Ред) запланованої місії ООН лише районами на лінії зіткнення", - повідомив Зайберт. Він також додав, що миротворці ООН повинні захищати спостерігачів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) на всій території діяльності Спеціальної моніторингової місії (СММ) організації в Україні.Раніше в прес-службі Кремля повідомили, що Путін під час телефонної розмови з Меркель заявив про готовність Москви врахувати в ініціативі про миротворців ООН на Донбасі їхнє право охороняти місію ОБСЄ не лише на лінії зіткнення, але і в інших місцях.Крім того, Меркель під час розмови з Путіним заявила, що підтримує ідею ухвалення у Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй додаткових санкцій проти КНДР. Обидві сторони погодились, що північнокорейську кризу слід вирішувати лише мирним шляхом.