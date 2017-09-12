У Росії випробували міжконтинентальну балістичну ракету

Мобільна пускова установка коплексу МБР РС-24 “Ярс”
Про це повідомили в Міноборони Росії.
Зазначається, що відбувся випробувальний пуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-24 "Ярс" стаціонарного базування, оснащеної головною частиною.
"Основна мета запуску - підтвердження надійності партії ракет аналогічного класу. Експериментальні бойові блоки прибули у заданий район на полігоні Кура на Камчатці. Поставленої мети досягнуто, завдання виконано в повному обсязі", - зазначили у відомстві.
Повідомляється, що ракета створена з використанням рішень, реалізованих у ракетний комплекс "Тополь-М".
Водночас дані тактико-технічні характеристики, зокрема, радіус дії і заряд, який може нести ракета, не розкриваються.