Кібервійна. Уряд США видаляє софт “Лабораторії Касперського”

Міністерство заявило, що стурбоване зв’язками між посадовими особами компанії і російськими спецслужбами.У посольстві Росії в США назвали таке рішення наслідком "русофобської" політики."Тобто тепер русофобія починає конвертуватися ще і в недобросовісну конкуренцію на інформаційному полі й впливати на ринки програмних продуктів", - йдеться у повідомленні посольства.До такого кроку у США вдалися ще до голосування в Сенаті, яке відбудеться цього тижня, щодо заборони використання продуктів російської компанії урядом США.Сама "Лабораторія Касперського" неодноразово заперечувала, що має зв’язки з Кремлем.Але звинувачення призвели до того, що низка торгових мереж США зняли продукцію кампанії з продажів."Лабораторія Касперського" має понад 400 млн клієнтів по всьому світу, але їй ніколи не вдавалося стати великим постачальником уряду США.Виконувач обов’язків міністра внутрішньої безпеки США Елейн Дюк дала урядовим установам 90 днів на те, аби почати видалення і заміну програмного забезпечення."Департамент стурбований зв’язками між деякими співробітниками "Касперського" і російською розвідкою, а також іншими урядовими установами", - сказала вона в заяві."Лабораторія Касперського" заявила, що розчарована цим рішенням, але спробує довести безпідставність звинувачень."Жодна особа чи організація не надали публічно жодних достовірних доказів, оскільки ці звинувачення ґрунтуються на помилкових твердженнях і помилкових висновках", - йдеться у заяві компанії.Але ще два місяці тому новинний сайт "Блумберг" повідомив, що бачив електронну переписку між Євгеном Касперським і старшим персоналом компанії, де викладався секретний проект в галузі кібербезпеки, створений, вочевидь, на вимогу російської ФСБ."Блумберг" припустив, що розроблені інструменти не тільки захищають від кібератак, а й збирають інформацію про хакерів, що їх запустили, аби передавати її російським спецслужбам.У липні адміністрація загального обслуговування уряду США видалила "Лабораторію Касперського" з переліку схвалених постачальників.Компанія висловила припущення, що і Росія, і США намагалися використати її як пішака в геополітичній грі.