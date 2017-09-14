Лутковська витягнула з буцегарень окупантів 19 українців
Про це 14 вересня повідомив на своїй
"Після тривалої перерви з квітня місяця нарешті вдалося досягнути домовленостей та сьогодні Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська забрала ще 19 осіб із непідконтрольної території Донецької області", - йдеться у повідомленні.
При цьому він додав, що станом на сьогодні вже 178 осіб вдалося перемістити із окупованих територій.
Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи в білоруському Мінську, що було присвячене значною мірою темі звільнення полонених і заручників, сторони, попри демарш сепаратистів і Росії, попередньо узгодили списки на обмін.
Раніше Лутковська повідомляла, що 11 квітня з Донецька на підконтрольну Україні територію було вивезено 14 в’язнів.