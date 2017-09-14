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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Лутковська витягнула з буцегарень окупантів 19 українців

Війна з Росією (АТО) 91 перегляд Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 14.09.2017 16:08 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Лутковська витягнула з буцегарень окупантів 19 українців
Лутковська витягнула з буцегарень окупантів 19 українців
Уповноважена з прав людини Валерія Лутковська змогла досягти домовленостей, аби перемістити 19 людей із окупованих територій на сході України.

Про це 14 вересня повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко.

"Після тривалої перерви з квітня місяця нарешті вдалося досягнути домовленостей та сьогодні Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська забрала ще 19 осіб із непідконтрольної території Донецької області", - йдеться у повідомленні.

При цьому він додав, що станом на сьогодні вже 178 осіб вдалося перемістити із окупованих територій.

Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи в білоруському Мінську, що було присвячене значною мірою темі звільнення полонених і заручників, сторони, попри демарш сепаратистів і Росії, попередньо узгодили списки на обмін.

Раніше Лутковська повідомляла, що 11 квітня з Донецька на підконтрольну Україні територію було вивезено 14 в’язнів.

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