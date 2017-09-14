Успішно випробувано перший український ударний БПЛА

Про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після завершення випробувань на полігоні Гончарівське Чернігівської області, повідомила прес-служба РНБО.За його словами, одне із завдань, яке ставила Рада національної безпеки і оборони України перед вітчизняним обороно-промисловим комплексом, - «налагодження виробництва якісних безпілотних літальних апаратів бойового застосування».«Розвідувально-ударний комплекс «Сокіл», який ми сьогодні випробували, складається з однієї розвідувальної та трьох ударних бойових машин, тому він здатний знаходити та точно вражати цілі, використовуючи, залежно від завдань, боєприпаси фугасної, осколково-фугасної та термобаричної дії» - відзначив Турчинов, додавши, що сьогоднішні випробування відбувались у надзвичайно складних метеоумовах: «Пориви вітру були 14-17 метрів на секунду». «Незважаючи на ці проблеми, фактично всі завдання, які були поставлені, - виконані, цілі - вражені», - зазначив він.Секретар РНБО України повідомив, що цей безпілотник - «продукт успішної кооперації українського підприємства «Чезара» з польськими партнерами».«Випробування відбулися успішно, продемонстрували ефективність цих безпілотних комплексів. Наступний крок - поставити їх на озброєння та ефективно використовувати у бойових умовах», - сказав він.Секретар РНБО України після наради з виробничниками та військовими повідомив, що найближчим часом будуть представлені нові моделі ударних БПЛА «значно більшої дальності застосування та з потужнішими бойовими характеристиками».