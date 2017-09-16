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«Запад-2017». Куди прямують російські танки?

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Опубліковано - 16.09.2017 12:02 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

«Запад-2017». Куди прямують російські танки?
«Запад-2017». Куди прямують російські танки?
Перший день міжнародних російсько-білоруських військових навчань почався з непорозуміння. Військові обох країн оголосили, що росіяни рухатимуться в протилежних напрямках.

Про це пише видання The Telegraph, повідомляє Голос Америки. Військові обох країн оголосили, що росіяни рухатимуться в протилежних напрямках.

Міністерство оборони Росії спершу оголосило, що підрозділи першої танкової армії пересуваються до Білорусі, однак, білоруські військові швидко заперечили цю заяву, наполягаючи на тому, що російські танки пересуваються на навчальні бази своєї власної країни, повідомляє видання.

Суперечність тільки посилила побоювання що військові навчання «Захід-2017», які практично повністю проходять в Білорусі, є прикриттям для нападу Росії, подібно до навчань, які передували анексії Криму та втручанню до Східної України в 2014 році, зазначає The Telegraph.

"Захід-2017" є масштабною перевіркою російських військових. Це – перші великі навчання за участі командування Балтійського флоту, з того часу, як все командування було звільнене минулого року, повідомляє американське агентство військових новин Defenseone.

В навчаннях з російської сторони також будуть брати участь нові та відновлені підрозділи західного військового регіону Росії. Загалом, Москва перевіряє здатність швидко мобілізувати та розмістити об’єднані сили на західний кордон, повідомляє Defenseone.

Сценарій навчань «Захід 2017» передбачає військове повстання в Білорусі за підтримки вигаданої країни Вейншорії. Російські війська долучаються для придушення повстанців.

Перед початком навчань "Захід 2017" Президент України застерігав, що навчання можуть стати прелюдією для вторгнення до України.

Через непрозорість та невизначеність мотивації Росії, а також розбіжність між заявленим масштабом навчань та повідомленнями ЗМІ про переміщення зброї та військових, країни-сусіди підготувались до можливого негативного перебігу подій.

Напередодні навчань, Україна посилила захист кордонів, НАТО розпочало повітряне патрулювання повітря над країнами Балтії. Швеція, яка не є країною НАТО, розпочала власні військові навчання – найбільші за 20 років в яких беруть участь підрозділи з Франції, США та деякі країни-члени НАТО і задіяно більше 19000 військових, повідомляє Reuters.

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