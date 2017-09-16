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Пожежа у дитячому таборі. Є жертви

Надзвичайна подія Регіон: Одеська область 160 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 16.09.2017 13:45 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Пожежа у дитячому таборі. Є жертви
Пожежа у дитячому таборі. Є жертви
В результаті пожежі, що виникла в одному з корпусів дитячого табору “Вікторія” в Одесі, загинуло двоє дітей, троє госпіталізовані і ще одна дитина розшукується.

Про це повідомляє Думська.

За попередньою інформацією, в корпусі, який горів, було 42 дитини.

Після евакуації недорахувалися трьох дітей. За словами очевидців, вони, злякавшись, могли втекти в бік пляжу. Співробітники муніципальної охорони та поліція ведуть пошук.

Водночас, як повідомив волонтер Андрій Танцюра з місця подій, за останніми даними, знайдено тіла двох дівчаток, ще одну дитину шукають.

Троє дітей вистрибнули з вікон палаючої будівлі. За інформацією лікарів швидкої допомоги, вони госпіталізовані. В однієї дитини - травма від падіння, двоє отруїлися продуктами горіння. Частина дітей надихалися димом, частина - знаходиться в шоковому стані.

В результаті пожежі один корпус табору повністю вигорів і обвалився. Нові дерев’яні будинки на території табору були побудовані в минулому році.

За даними видання, ймовірна причина загоряння - коротке замикання. Кілька дітей розповіли, що бачили, як іскрила проводка.

Як уточнив старший помічник начальника чергової зміни майор цивільного захисту Євген Кавун, сигнал надійшов не з пожежної сигналізації, а за дзвінком на лінію "101" о 23:37.

Коли прибули перші пожежні підрозділи, горів триповерховий дерев’яний корпус. Вогонь охопив спочатку 500 квадратних метрів, а потім поширився на 1000 квадратних метрів. Була загроза загоряння сусідніх будівель.

Незважаючи на те, що на території дитячого табору "Вікторія" є і гідрант, і пожежна водойма, води для гасіння там не виявилося. У зв’язку з цим пожежникам довелося протягувати рукава до гідранта на розі вулиць Вільямса та Дачі Ковалевського, що істотно ускладнило процес ліквідації загоряння.

Пожежа повністю локалізована.

Поліція почала кримінальне провадження за фактом пожежі в одеському дитячому таборі "Вікторія".

"Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України", - повідомили в прес-службі поліції Одеської області.

За даними поліції, попередньо встановлено, що пожежа виникла у двоповерховій, окремо стоячій дерев’яній будівлі на території дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія". Площа пожежі склала близько 450 м кв. На час пожежі в будинку знаходилось 42 дитини.

Після ліквідації пожежі приблизно о 03:02 було виявлено два обгорілих трупи дітей.

До лікарні доставлено двоє неповнолітніх 2006-го року народження, дівчинка з діагнозом: забиття хребта, тупа травма черева, хлопчик з діагнозом: отруєння продуктами горіння.

Разом з тим, голова Одеської ОДА Максим Степанов повідомив, що на Одещині оголошено жалобу через загибель дітей внаслідок пожежі.

"Трагедія. Від гніву та жалю бракує слів. На Одещині траур", - написав він у Facebook.

Водночас прем’єр Володимир Гройсман у кулуарах YES у Києві заявив, що винні в пожежі в одеському таборі мають бути покарані.

"Якщо це спричинено халатністю або неадекватними діями людей, які відповідали за безпеку – їх треба жорстко покарати за це", - заявив прем’єр.

Він також сказав, що, за попередньою інформацією, цей комплекс у травні цього року був обстежений, в тому числі, на протипожежну безпеку.

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