Пожежа у дитячому таборі. Є жертви

Про це повідомляє Думська.За попередньою інформацією, в корпусі, який горів, було 42 дитини.Після евакуації недорахувалися трьох дітей. За словами очевидців, вони, злякавшись, могли втекти в бік пляжу. Співробітники муніципальної охорони та поліція ведуть пошук.Водночас, як повідомив волонтер Андрій Танцюра з місця подій, за останніми даними, знайдено тіла двох дівчаток, ще одну дитину шукають.Троє дітей вистрибнули з вікон палаючої будівлі. За інформацією лікарів швидкої допомоги, вони госпіталізовані. В однієї дитини - травма від падіння, двоє отруїлися продуктами горіння. Частина дітей надихалися димом, частина - знаходиться в шоковому стані.В результаті пожежі один корпус табору повністю вигорів і обвалився. Нові дерев’яні будинки на території табору були побудовані в минулому році.За даними видання, ймовірна причина загоряння - коротке замикання. Кілька дітей розповіли, що бачили, як іскрила проводка.Як уточнив старший помічник начальника чергової зміни майор цивільного захисту Євген Кавун, сигнал надійшов не з пожежної сигналізації, а за дзвінком на лінію "101" о 23:37.Коли прибули перші пожежні підрозділи, горів триповерховий дерев’яний корпус. Вогонь охопив спочатку 500 квадратних метрів, а потім поширився на 1000 квадратних метрів. Була загроза загоряння сусідніх будівель.Незважаючи на те, що на території дитячого табору "Вікторія" є і гідрант, і пожежна водойма, води для гасіння там не виявилося. У зв’язку з цим пожежникам довелося протягувати рукава до гідранта на розі вулиць Вільямса та Дачі Ковалевського, що істотно ускладнило процес ліквідації загоряння.Пожежа повністю локалізована.Поліція почала кримінальне провадження за фактом пожежі в одеському дитячому таборі "Вікторія"."Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України", - повідомили в прес-службі поліції Одеської області.За даними поліції, попередньо встановлено, що пожежа виникла у двоповерховій, окремо стоячій дерев’яній будівлі на території дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія". Площа пожежі склала близько 450 м кв. На час пожежі в будинку знаходилось 42 дитини.Після ліквідації пожежі приблизно о 03:02 було виявлено два обгорілих трупи дітей.До лікарні доставлено двоє неповнолітніх 2006-го року народження, дівчинка з діагнозом: забиття хребта, тупа травма черева, хлопчик з діагнозом: отруєння продуктами горіння.Разом з тим, голова Одеської ОДА Максим Степанов повідомив, що на Одещині оголошено жалобу через загибель дітей внаслідок пожежі."Трагедія. Від гніву та жалю бракує слів. На Одещині траур", - написав він у Facebook.Водночас прем’єр Володимир Гройсман у кулуарах YES у Києві заявив, що винні в пожежі в одеському таборі мають бути покарані."Якщо це спричинено халатністю або неадекватними діями людей, які відповідали за безпеку – їх треба жорстко покарати за це", - заявив прем’єр.Він також сказав, що, за попередньою інформацією, цей комплекс у травні цього року був обстежений, в тому числі, на протипожежну безпеку.