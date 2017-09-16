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Північнокорейська криза. На Радбезі ООН ухвалили резолюцію з засудженням КНДР

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Опубліковано - 16.09.2017 15:10 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Північнокорейська криза. На Радбезі ООН ухвалили резолюцію з засудженням КНДР
Північнокорейська криза. На Радбезі ООН ухвалили резолюцію з засудженням КНДР
У рішенні за результатами позачергового засідання Радбезу ООН названо “провокаційними” регулярні запуски ракет Пхеньяном. Водночас на засіданні не ухвалили жодних нових обмежувальних заходів проти КНДР.

На позачерговому засіданні Ради Безпеки ООН, проведеному у відповідь на нещодавній запуск військами КНДР балістичної ракети, ухвалили заяву, що засуджує "провокаційний" крок Пхеньяна. Радбез в п’ятницю, 15 вересня, одноголосно зажадав від КНДР припинити "обурливі дії". Ядерна та ракетна програми країни є загрозою не лише для регіону, а й для всіх країн-членів ООН, наголошується в ухваленому документі.

Однак текст заяви не містить жодних погроз щодо можливого запровадження нових санкцій проти КНДР. Тим часом президент США Дональд Трамп знову пригрозив Пхеньяну "неймовірною" реакцією з боку Вашингтона. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, своєю чергою, що прагне лише досягнення паритету сил зі США, передає інформагенція AFP.

Нагадаємо, напередодні Північна Корея провела черговий пуск балістичної ракети. За даними південнокорейських військових, ракета рухалася в бік Тихого океану і, перелетівши територію Японії, впала приблизно за 2000 кілометрів на схід від острова Хоккайдо. Загалом від місця пуску ракета пролетіла близько 3700 кілометрів, наголосили в генеральному штабі в Сеулі. При цьому вона досягла висоти 770 кілометрів.

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