Існування в Україні напівавтономних силових підрозділів є симптомом корумпованої держави

Майкл Карпентер, колишній помічник заступника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті заявив, що напівавтономні правоохоронні та військові підрозділи сформовані на основі добровольчих батальйонів, є симптомом корупції в Україні та привласнення функцій влади групами, які не входять до урядових структур, і не є обраними.Таким чином Карпентер прокоментував статтю "Українські волонтерські підрозділи можливо врятували країну, але тепер становлять загрозу для неї", яку опублікувало видання War on the Rocks.Стаття за авторства Олі Олікер, експерта аналітичного центру CSIS та Кімберлі Мартен, професора політології у Колумбійському університеті, відзначає, що попри формальне входження до державних силових структур, "деякі із цих формувань хоча і входять до державних сил безпеки, продовжують діяти порівняно автономно, є заполітизованими і мають власні структури вербовки новобранців та командування".Матеріал віддає належне внеску добровольцих підрозділів у захист України, але звертає увагу на небезпеку, яка походить від силових груп, які мають автономію в ухваленні рішень."Ветерани волонтерських батальйонів після офіційної демобілізації зберігають легкий доступ до зброї, і чимало з них лишаються вірними колишнім командирам та фінансовим покровителям", - йдеться у матеріалі.Матеріал відзначає, що однією із передумов надання Україні допомоги у царині безпеки може бути вимога гарантувати, що волонтерські підрозділи не перетворяться на загрозу безпеці.Стаття згадує наступні силові формування в Україні: "Правий сектор", "Азов", "Айдар", "Дніпро-1", "Донбас", "ОУН"."Якщо не взятись за вирішення проблеми, принаймні деякі із цих приватних збройних формувань, мають ресурси та бажання займатись не лише організованою злочинністю, але і досягати політичних цілей силою зброї. Як засвідчили приклади від екваторіальної Африки до Балканів, подібні групи можуть перекручувати результати виборів, або контролювати їх перебіг, а також контролювати використання державних ресурсів, вести міжусобні війни та диктвати зовнішньополітичний вибір України", - попереджають автори.Аргументи авторів справили враження на Майкла Карпентера, колишнього помічника заступника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами."Хороша стаття про добровольчі підрозділи в Україні - симптом корумпованої країни, владу у якій приватизують групи, які не входять до формальних державних структур. Сила України полягає у пристрасті її громадян, яка знаходить вираження і у громадянських рухах, і у військовому вимірі. Щоб демократично консолідуватись, Україні потрібно щоб ця пристрасть знайшла застосування у структурах громадянського суспільства та реальних політичних партіях", - вважає Карпентер."Чимало українців відчуювать, що зараз політична система не представляє їх інтереси, а політичних клас не зважає на них. Щоб рухатись уперед необхідно, щоб з’явились політичні партії, які б представляли реальних людей, були створені ними самими, і тримались на реальних партійних програмах, а не на грошах олігархів. Для цього знадобиться час", - відзначив Карпентер.Стаття, яка привернула увагу Карпентера отримала порцію критики від Александра Кларксона, викладача Королівського коледжу у Лондоні."Якимось чином стаття не згадує Геращенка, Головне управління розвідки міноборони України, чи СБУ. Та пошкребіть трошки і знайдете на кожному з добровольцих підрозділів відбитки пальців українських спецслужб... Ця стаття запізнилась на три роки. Порівняння із Сієрра Леоне просто дивні. Якщо вже говорити про ризики, то треба дивитись на прецедент Туреччини, де вплив має закуліса з числа колишніх та чинних силовиків, бюрократів та магнатів", - заявив Кларксон у серії твітів.