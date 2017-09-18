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- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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Тіллерсон і Лавров обговорили у Нью-Йорку виконання мінських домовленостей

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Опубліковано - 18.09.2017 10:40 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Тіллерсон і Лавров обговорили у Нью-Йорку виконання мінських домовленостей
Тіллерсон і Лавров обговорили у Нью-Йорку виконання мінських домовленостей
Державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров завершили свою зустріч в Нью-Йорку напередодні відкриття 18 вересня Генеральної асамблеї ООН.

Російське державне інформаційне агентство «ТАСС» з посиланням на МЗС Росії повідомляє, що зустріч тривала менш ніж 50 хвилин і була закритою для преси. Повідомляється, що переговори проходили в приміщенні постійного представництва Росії в ООН.

«Сторони обговорили взаємодію щодо сирійської кризи та інші аспекти ситуації на Близькому Сході і на півночі Африки, а також хід реалізації мінських домовленостей», – йдеться в повідомленні.

Інших деталей бесіди російська сторона не надала.

Водночас офіційна представниця Держдепартаменту США Гізер Науерт підтвердила, що дипломати «зустрілися сьогодні увечері в Нью-Йорку в кулуарах Генеральної асамблеї ООН».

«Вони закликали до вирішення військових операцій у Сирії, зменшення насильства і створення умов для просування Женевського процесу», – сказала вона.

Раніше 16 вересня держсекретар США Рекс Тіллерсон і очільник російського МЗС Сєргєй Лавров мали телефонну бесіду, під час якої, серед іншого, також ішлося про «необхідність активізації зусиль щодо виконання мінських домовленостей».

21 вересня Сєргєй Лавров виступатиме перед Генеральною асамблеєю ООН, тоді як президента Росії Владіміра Путіна на асамблеї не буде. У свою чергу, президент США Дональд Трамп планує виступити перед ООН 19 вересня.

Раніше повідомлялося, що виступ українського президента очікується 20 вересня. Як заявив днями Петро Порошенко, у перебігу Генасамблеї ООН, він, серед іншого, порушить питання про введення миротворців ООН на окуповану частину Донбасу, звільнення українських заручників, а також ініціюватиме створення «міжнародної групи друзів» для координації спільних кроків і дій щодо деокупації Криму.

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