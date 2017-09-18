Трагедія у дитячому таборі. У ДСНС назвали найбільш імовірну причину пожежі

Про це заявив начальник ГУ ДСНС в Одеській області Віктор Федорчак у своїй доповіді на засіданні оперативного штабу ДСНС в Одесі."Найбільш імовірною причиною пожежі може бути аварійний режим роботи електроприладів, які знаходилися в кімнаті №4 на першому поверсі цього ж корпусу - кімнаті виховательки", - сказав Федорчак.Він також зазначив, що гасіння пожежі ускладнювалося пізнім сповіщенням про неї, поривами вітру, неможливістю забору води з пожежної водойми (була заповнена на третину), слабким тиском у пожежному гідранті, наявністю значної кількості дерев’яних будівель, значною відстанню до вуличного протипожежного водопостачання: пожежникам довелося прокладати лінію аж за межі табору - довжиною 800 метрів.Нагадаємо, в ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесідвоповерхова дерев’яна будівля. В результаті загинуло двоє дітей. Смерть двох дівчаток підтверджена, пошуки третьої тривають, незважаючи на те, що на згарищі були знайдені фрагменти трьох тіл. Також до лікарні доставили двох неповнолітніх.Поліція відкрила провадження ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.Ввечері 16 вересня біля мерії Одеси пройшов мітинг у зв’язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю.