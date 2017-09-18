Трагедія у дитячому таборі. У ДСНС назвали найбільш імовірну причину пожежі
Про це заявив начальник ГУ ДСНС в Одеській області Віктор Федорчак у своїй доповіді на засіданні оперативного штабу ДСНС в Одесі.
"Найбільш імовірною причиною пожежі може бути аварійний режим роботи електроприладів, які знаходилися в кімнаті №4 на першому поверсі цього ж корпусу - кімнаті виховательки", - сказав Федорчак.
Він також зазначив, що гасіння пожежі ускладнювалося пізнім сповіщенням про неї, поривами вітру, неможливістю забору води з пожежної водойми (була заповнена на третину), слабким тиском у пожежному гідранті, наявністю значної кількості дерев’яних будівель, значною відстанню до вуличного протипожежного водопостачання: пожежникам довелося прокладати лінію аж за межі табору - довжиною 800 метрів.
Нагадаємо, в ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі
Поліція відкрила провадження ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
Ввечері 16 вересня біля мерії Одеси пройшов мітинг у зв’язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю.