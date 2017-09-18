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Чи знаєте Ви, що:
- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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Трагедія у дитячому таборі. У ДСНС назвали найбільш імовірну причину пожежі

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Опубліковано - 18.09.2017 20:37 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Трагедія у дитячому таборі. У ДСНС назвали найбільш імовірну причину пожежі
Трагедія у дитячому таборі. У ДСНС назвали найбільш імовірну причину пожежі
Найбільш імовірною причиною пожежі в дитячому таборі в Одесі рятувальники вважають аварійний режим роботи електроприладів у кімнаті виховательки у тому ж корпусі “Вікторії”, де почалася пожежа.

Про це заявив начальник ГУ ДСНС в Одеській області Віктор Федорчак у своїй доповіді на засіданні оперативного штабу ДСНС в Одесі.

"Найбільш імовірною причиною пожежі може бути аварійний режим роботи електроприладів, які знаходилися в кімнаті №4 на першому поверсі цього ж корпусу - кімнаті виховательки", - сказав Федорчак.

Він також зазначив, що гасіння пожежі ускладнювалося пізнім сповіщенням про неї, поривами вітру, неможливістю забору води з пожежної водойми (була заповнена на третину), слабким тиском у пожежному гідранті, наявністю значної кількості дерев’яних будівель, значною відстанню до вуличного протипожежного водопостачання: пожежникам довелося прокладати лінію аж за межі табору - довжиною 800 метрів.

Нагадаємо, в ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев’яна будівля. В результаті загинуло двоє дітей. Смерть двох дівчаток підтверджена, пошуки третьої тривають, незважаючи на те, що на згарищі були знайдені фрагменти трьох тіл. Також до лікарні доставили двох неповнолітніх.

Поліція відкрила провадження ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Ввечері 16 вересня біля мерії Одеси пройшов мітинг у зв’язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю.

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