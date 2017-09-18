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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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“Захід-2017”. Літаки РФ увірвалися в повітряний простір Литви

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Опубліковано - 18.09.2017 21:46 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

“Захід-2017”. Літаки РФ увірвалися в повітряний простір Литви
“Захід-2017”. Літаки РФ увірвалися в повітряний простір Литви
Два російських військово-транспортних літаки Іл-76 минулого тижня порушили повітряний простір Литви.

Про це повідомили в понеділок литовському МЗС, інформує видання Delfi.

Порушення трапилося під час російсько-білоруських навчань "Запад-2017".

В міністерство у понеділок був викликаний російський посол в Литві Алєксандр Удальцов, йому вручили ноту про порушення повітряного простору Литви.

МЗС повідомляє, що інцидент стався пізно ввечері 16 вересня, коли два літаки Іл-76, що летіли з основної частини Росії в Калінінградську область, увійшли в повітряний простір Литви, і пробули в ньому близько двох хвилин.

Литовське МЗС заявило російському послу протест і зажадало, щоб відповідальні відомства Росії якомога швидше надали пояснення в зв’язку з цим інцидентом і вжили необхідних заходів для того, щоб в майбутньому такі інциденти не повторювалися.

Активна частина навчань "Запад-2017" проходить 14-20 вересня. Перед початком навчань литовські офіційні особи не виключали ймовірність провокацій.

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