Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

19 вересня 2017, вівторок

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- в містечку Глухів (Сумська область) 12 травня 1870 року, поширилися звістка, що їх знаменитому земляку Артемію Яковичу Терещенко, відомому цукрозаводчику та меценату височайшим указом надано потомственне дворянство. Сини згодом гідно продовжували його справу. А от численні онуки, вже стали прикладати свої здібності в інших іпостасях. Михайло Іванович Терещенко був міністром фінансів та закордонних справ в уряді О.Керенського; Федір Федорович Терещенко був талановитим авіаконструктором, вельми високо цінувався Жуковським, й літаки його конструкцій були прийняті на озброєння російською армією в І Світовій війні...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Ситуація на фронті: обстріли тривають

Війна з Росією (АТО) 154 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 18.09.2017 22:34 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: обстріли тривають
Ситуація на фронті: обстріли тривають
Сьогодні у районі проведення АТО ситуація залишалась напруженою. Російсько-окупаційні угруповання продовжили обстріли наших позицій на Донецькому і Приморському напрямках.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Так, з гранатометів двічі бойовики били по українських опорних пунктах на підступах до Водяного. А великокаліберні кулемети ворога працювали неподалік Новомихайлівки.

З цієї ж зброї на Донецькому напрямку противник відкривав вогонь у районі Авдіївської промзони. А близько 12 години під час обстрілу нашого опорного пункту з гранатомету, великокаліберного кулемету і стрілецької зброї біля Верхньоторецького отримали кульові поранення двоє українських захисників.

Загалом від опівночі російські окупанти 7 разів порушили перемир’я.

На більшу половину обстрілів сили АТО відповідали щільним вогнем, адже в ситуаціях, коли є пряма загроза життю, військовослужбовці мають право на застосування зброї.

Минулої доби обстановка у районі проведення АТО й надалі залишалась напруженою, проте повністю контрольованою українською армією.

Вже традиційно гаряче ввечері і вночі було в районі Авдіївської промзони. Тут з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські найманці обстрілювали наші опорні пункти. З цієї ж зброї ворог двічі бив по українських захисниках на шахті Бутівка.

На Луганському напрямку вперше від початку перемир’я противник застосовував артилерію. Так, близько 21 години бойовики відкривали вогонь зі 122-міліметрової артилерії на підступах до Новотошківського. А з мінометів калібру 82 міліметри били біля Кримського та Причепилівки.

На Приморському напрямку найманці застосовували зенітну установку в районі Гнутового, а великокаліберні кулемети – двічі поблизу Водяного.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 31 раз порушили перемир’я.

У відповідь сили АТО 14 разів відкривали вогонь.

В наслідок бойових дій один український військовий отримав поранення.



Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Війна з Росією (АТО)»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

...пaтpіoтизм вeликoгo нapoдa має бути віpoю у вeликy і світову міcію цього нapoдa, інакше це бyдe нaціoнaлізм пpoвінційний, зaмкнений і позбавлений світових перспектив.”
Микола Бердяєв

 
Знайди свою ГАРМОНІЮ!
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.