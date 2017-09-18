Ситуація на фронті: обстріли тривають

Про це повідомляє прес-центр АТО.Так, з гранатометів двічі бойовики били по українських опорних пунктах на підступах до Водяного. А великокаліберні кулемети ворога працювали неподалік Новомихайлівки.З цієї ж зброї на Донецькому напрямку противник відкривав вогонь у районі Авдіївської промзони. А близько 12 години під час обстрілу нашого опорного пункту з гранатомету, великокаліберного кулемету і стрілецької зброї біля Верхньоторецького отримали кульові поранення двоє українських захисників.Загалом від опівночі російські окупанти 7 разів порушили перемир’я.На більшу половину обстрілів сили АТО відповідали щільним вогнем, адже в ситуаціях, коли є пряма загроза життю, військовослужбовці мають право на застосування зброї.Минулої доби обстановка у районі проведення АТО й надалі залишалась напруженою, проте повністю контрольованою українською армією.Вже традиційно гаряче ввечері і вночі було в районі Авдіївської промзони. Тут з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські найманці обстрілювали наші опорні пункти. З цієї ж зброї ворог двічі бив по українських захисниках на шахті Бутівка.На Луганському напрямку вперше від початку перемир’я противник застосовував артилерію. Так, близько 21 години бойовики відкривали вогонь зі 122-міліметрової артилерії на підступах до Новотошківського. А з мінометів калібру 82 міліметри били біля Кримського та Причепилівки.На Приморському напрямку найманці застосовували зенітну установку в районі Гнутового, а великокаліберні кулемети – двічі поблизу Водяного.Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 31 раз порушили перемир’я.У відповідь сили АТО 14 разів відкривали вогонь.В наслідок бойових дій один український військовий отримав поранення.