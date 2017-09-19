Тіллерсон і Лавров, за зачиненими дверима, обговорювали Україну і Сирію
Як повідлмляють ЗМІ, після
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила журналістам, що на переговорах Тіллерсона і Лаврова обговорювалися Україна і Сирія.
«Сторони обговорили взаємодію щодо сирійської кризи та інші аспекти ситуації на Близькому Сході та на півночі Африки, а також хід реалізації Мінських домовленостей», - сказала вона.
Згодом перс-серкретар Державного департаменту США Гедер Науерт розповсюдила прес-реліз, в якому зазначалося, що Рекс Тіллерсон і Сергій Лавров «підтвердили зобов’язання своїх країн усувати конфліктні ситуації при проведенні військових операцій в Сирії, а також знижувати рівень насильства і забезпечити умови для просування переговорів із сирійського врегулювання в Женеві.
Раніше повідомлялося, що зустріч Тіллерсона і Лаврова мала неформальний характер, і тривала близько 45 хвилин.