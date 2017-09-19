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- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Тіллерсон і Лавров, за зачиненими дверима, обговорювали Україну і Сирію

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Опубліковано - 19.09.2017 11:45 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Тіллерсон і Лавров, за зачиненими дверима, обговорювали Україну і Сирію
Тіллерсон і Лавров, за зачиненими дверима, обговорювали Україну і Сирію
Державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров у неділю ввечорі провели зустріч за лаштунками сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Як повідлмляють ЗМІ, після зустрічі, що відбулася в приміщенні Постійного представництва Російської Федерції при ООН, держсекретар Тіллерсон поїхав, не зробивши жодних заяв журналістам, яких спочатку запросили для освітлення відкриття переговорів, але попросили піти ще до прибуття офіційних осіб США.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила журналістам, що на переговорах Тіллерсона і Лаврова обговорювалися Україна і Сирія.

«Сторони обговорили взаємодію щодо сирійської кризи та інші аспекти ситуації на Близькому Сході та на півночі Африки, а також хід реалізації Мінських домовленостей», - сказала вона.

Згодом перс-серкретар Державного департаменту США Гедер Науерт розповсюдила прес-реліз, в якому зазначалося, що Рекс Тіллерсон і Сергій Лавров «підтвердили зобов’язання своїх країн усувати конфліктні ситуації при проведенні військових операцій в Сирії, а також знижувати рівень насильства і забезпечити умови для просування переговорів із сирійського врегулювання в Женеві.

Раніше повідомлялося, що зустріч Тіллерсона і Лаврова мала неформальний характер, і тривала близько 45 хвилин.

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