«Дружній вогонь». Вертоліт ВПС РФ вистрелив по стоянці машин

За повідомленням, тяжко поранені щонайменше дві людини. За даними інтернет-видання, причиною ракетного удару міг стати технічний збій. Коли саме стався обстріл – точно невідомо. За даними російського ЗМІ, це сталося на полігоні «Лужский» 17 або 18 вересня.Офіційно про інцидент нічого не повідомляли.66.ru зазначає, що напередодні полігон відвідали президент Росії Владімір Путін і міністр оборони країни Сєргєй Шойгу.Міноборони Росії повідомлення наразі не коментувало.Незалежна група розслідувань Conflict Intelligence Team (CIT)відео з наслідками залпу.Навчання «Захід-2017» почалися на території Росії і Білорусі 14 вересня. У них беруть участь сотні танків, артилерія, десятки бойових кораблів і вертольотів.Між тим, міністерство оборони Росії заперечує повідомлення, що з’явилися у ЗМІ і соціальних мережах, про ракетний удар по глядачах під час військових навчань «Захід-2017».У прес-службі Західного військового округу заявляють, що 18 вересня «ніяких пригод, пов’язаних із роботою армійської авіації, не було». За словами військових, відеозапис ракетного удару – це «провокація або чиясь персональна дурість». У відомстві при цьому підтвердили випадковий пуск ракет з гелікоптера Ка-52, проте, як стверджується, це сталося нібито «в інший час», а в результаті інциденту ніхто не постраждав.У НАТО заявили, що навчання «Захід-2017» свідчать про підготовку Росії «до великої війни».