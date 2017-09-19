«Дружній вогонь». Вертоліт ВПС РФ вистрелив по стоянці машин
За повідомленням, тяжко поранені щонайменше дві людини. За даними інтернет-видання, причиною ракетного удару міг стати технічний збій. Коли саме стався обстріл – точно невідомо. За даними російського ЗМІ, це сталося на полігоні «Лужский» 17 або 18 вересня.
Офіційно про інцидент нічого не повідомляли.
66.ru зазначає, що напередодні полігон відвідали президент Росії Владімір Путін і міністр оборони країни Сєргєй Шойгу.
Міноборони Росії повідомлення наразі не коментувало.
Незалежна група розслідувань Conflict Intelligence Team (CIT)
Навчання «Захід-2017» почалися на території Росії і Білорусі 14 вересня. У них беруть участь сотні танків, артилерія, десятки бойових кораблів і вертольотів.
Між тим, міністерство оборони Росії заперечує повідомлення, що з’явилися у ЗМІ і соціальних мережах, про ракетний удар по глядачах під час військових навчань «Захід-2017».
У прес-службі Західного військового округу заявляють, що 18 вересня «ніяких пригод, пов’язаних із роботою армійської авіації, не було». За словами військових, відеозапис ракетного удару – це «провокація або чиясь персональна дурість». У відомстві при цьому підтвердили випадковий пуск ракет з гелікоптера Ка-52, проте, як стверджується, це сталося нібито «в інший час», а в результаті інциденту ніхто не постраждав.
У НАТО заявили, що навчання «Захід-2017» свідчать про підготовку Росії «до великої війни».