В Міноборони РФ пояснили, чому російські літаки порушили повітряний простір Литви
Так у Міноборони РФ пояснили
У російському Міноборони стверджують, що льотчики отримали на це дозвіл диспетчера у Вільнюсі, а заяви про свідоме порушення повітряного простору назвали політизованими.
Литовська влада стверджує, що літаки пробули у повітряному просторі країни близько двох хвилин. У зв’язку з цим російському послу у Вільнюсі вручили "відповідну ноту про інцидент".
"Розцінюємо претензії литовської сторони про нібито навмисне порушення російськими літаками повітряного простору саме в рамках навчань "Запад-2017" як політизовані і такі, що не відповідають дійсності ", - додали в російському відомстві.