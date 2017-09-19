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- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

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В Міноборони РФ пояснили, чому російські літаки порушили повітряний простір Литви

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Опубліковано - 19.09.2017 17:40 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

В Міноборони РФ пояснили, чому російські літаки порушили повітряний простір Литви
В Міноборони РФ пояснили, чому російські літаки порушили повітряний простір Литви
Два російських військово-транспортних літаки Іл-76 залетіли у повітряний простір Литви, тому що льотчики облітали грозовий фронт, який “загрожував безпеці літаків та екіпажів”.

Так у Міноборони РФ пояснили порушення повітряного простору балтійської країни російськими літаками 16 вересня, повідомляє ТАСС.

У російському Міноборони стверджують, що льотчики отримали на це дозвіл диспетчера у Вільнюсі, а заяви про свідоме порушення повітряного простору назвали політизованими.

Литовська влада стверджує, що літаки пробули у повітряному просторі країни близько двох хвилин. У зв’язку з цим російському послу у Вільнюсі вручили "відповідну ноту про інцидент".

"Розцінюємо претензії литовської сторони про нібито навмисне порушення російськими літаками повітряного простору саме в рамках навчань "Запад-2017" як політизовані і такі, що не відповідають дійсності ", - додали в російському відомстві.

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