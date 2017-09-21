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- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Ситуація на фронті: нічна війна триває

Війна з Росією (АТО) 66 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 21.09.2017 23:08 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: нічна війна триває
Ситуація на фронті: нічна війна триває
Упродовж сьогоднішнього дня обстановка у районі проведення АТО залишалася відносно спокійною. Від опівночі російсько-окупаційні угруповання тричі порушили перемир’я. Всі обстріли зафіксовані у темну пору доби.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Зокрема, близько першої ночі бойовики били з великокаліберних кулеметів поблизу Талаківки. А стрілецька зброя окупантів працювала біля Павлополя, що на Приморському напрямку. Під час обох обстрілів українські військові відкривали вогонь у відповідь.

На Луганському напрямку, на околицях Донця, близько опівночі найманці обстріляли сили АТО з автоматичного гранатомету.

Не зважаючи на поодинокі збройні провокації з боку ворога українські військові й надалі продовжують брати участь у відновленні інфраструктури Донбасу та допомагають місцевому населенню. Так, лише за день, на Приморському напрямку наші сапери обстежили понад 4 гектари територій, на яких виявили та знешкодили понад 190 одиниць вибухонебезпечних предметів. А поблизу Новолуганського армійці спільно з представниками компанії THE HALO TRUST проводять роботи з розмінування сільськогосподарських угідь місцевого аграрного підприємства.

Минулої доби обстановка у районі проведення АТО дещо загострилась. Якщо вдень противник майже дотримувався режиму тиші, то після 18 години активність ворога суттєво зросла.

Так, найбільш гаряче було на Донецькому напрямку. Ввечері, в районі Авдіївської промзони, бойовики декілька годин обстрілювали наші опорні пункти з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Наші захисники жорстко відповідали ворогу. В результаті одного з цих протистоянь, близько 18 години, отримав кульове поранення один український військовий. Крім того, вчора тричі під кулеметний вогонь потрапили наші укріплення поблизу Пісків та двічі – біля Майорська, Зайцевого, Невельського.

Минулої доби окупанти вкотре продемонстрували і своє ставлення до цивільного населення. Знаючи, що КПВВ Майорськ завершує роботу із пропуску громадян о 18.30, бойовики в черговий раз здійснили провокацію, випустивши близько 20 машин з цивільними особами за межі свого пункту пропуску.

Отже, люди, що намагалися в’їхати на підконтрольну Україні територію, стали заручниками ситуації. У той же час, бойовики відкрили вогонь по наших позиціях. Цивільні особи, серед яких люди похилого віку та жінки із дітьми, опинилися на лінії вогню та були змушені тікати і шукати прихистку на позиціях українських військових.

Про цю провокацію негайно було проінформовано СЦКК та наглядову місію ОБСЄ. Та, незважаючи на те, що бойовики повідомили про дотримання режиму тиші поблизу КПВВ Майорськ, вже через п’ять хвилин з боку противника знову розпочався обстріл.

Українські військові евакуювали цивільних осіб у більш безпечне місце та впродовж ночі забезпечили їх охорону.
Ця чергова провокація яскраво демонструє, що бойовики нехтують безпекою та життям цивільних осіб та цинічно порушують перемир’я.

На Приморському напрямку російські окупанти випустили 14 мін калібру 82 міліметри біля Павлополя і Широкиного. А великокаліберний кулемет противника працював на околицях Водяного.

На Луганському напрямку вчора зберігалася тиша.

Загалом, за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 19 разів порушили перемир’я.

Майже на кожен другий обстріл сили АТО відповідали вогнем на ураження противника.

Внаслідок бойових дій один український захисник отримав поранення.



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