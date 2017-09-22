НАТО вважає підозри щодо масштабів “Заходу-2017” виправданими

У Північноатлантичному альянсі (НАТО) впевнені, що підозри щодо масштабу російсько-білоруських навчань "Захід-2017" були виправданими. "Для повної оцінки потрібно кілька тижнів, але вже зараз зрозуміло, що масштаб і географічне охоплення навчань "Захід-2017" виявилися істотно більшими від початкових заяв (Москви і Мінська. - Ред.)", - повідомила речниця НАТО Оана Лунгеску газеті Süddeutsche Zeitung у четвер, 21 вересня.За її словами, ці маневри проходили не тільки на території Білорусі, Калінінграда, Ленінградської області та в акваторії Балтійського моря, як анонсувалося перед початком навчань. Одночасно "істотні" навчання проходили в Арктиці, на Далекому Сході, в Чорному морі неподалік від кордону з Україною, а також в Абхазії, причому представники російської влади офіційно пов’язували деякі з них з маневрами "Захід-2017", додала Лунгеску.У Північноатлантичному альянсі вважають, що навчання "Захід-2017" імітували "очевидно великий конфлікт між державами" і що в них був задіяний "повний спектр російських і білоруських озброєнь", включаючи військовий флот, підводні човни, винищувачі, танки, артилерію та міжконтинентальні балістичні ракети.У НАТО вважають, що в маневрах РФ і Білорусі насправді брали участь набагато більше військовослужбовців, ніж було офіційно оголошено. Раніше Мінськ і Москва повідомляли про 12700 військових. В Альянсі поки не називають конкретних цифр, але говорять про "декілька десятків тисяч солдатів", задіяних в "Захід-2017". Віденський документ ОБСЄ зобов’язує країни-організатори військових маневрів допустити на них іноземних спостерігачів, якщо чисельність особового складу перевищує 13 тисяч осіб.Навчання "Захід-2017" відбулись з 14 по 20 вересня. Перед їх початком Москва запевнила НАТО, що маневри носять виключно оборонний характер.