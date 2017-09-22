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- під час англо-бурської війни (Південна Африка) в 1899-1902 роках, командир одного з загонів бурів українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Ю.Будяку вступити до Оксфордського університету. В 1917 році Ю.Будяк працює в уряді Української Народної Республіки. В 1943 році Юрій Будяк помирає в радянському концтаборі. Англійського журналіста звали .... Уїнстон Черчілль....

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СБУ вчасно виявила факти злочинної халатності, які могли спричинити катастрофу на АЕС

Захист держави Регіон: Запорізька область 68 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 22.09.2017 23:24 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

СБУ вчасно виявила факти злочинної халатності, які могли спричинити катастрофу на АЕС
СБУ вчасно виявила факти злочинної халатності, які могли спричинити катастрофу на АЕС
Співробітники Служби безпеки України попередили виникнення надзвичайних ситуацій на об’єкті критичної інфраструктури підвищеної небезпеки – Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

Оперативники СБУ спільно з поліцією, під процесуальним керівництвом прокуратури викрили багатомільйонну оборудку при проведенні робіт з вивчення сейсмічної стійкості обладнання станції.

На початку 2016 року посадовці «ЗАЕС» уклали договір з приватною структурою на проведення робіт із виконання розрахунків сейсмічного впливу на обладнання та трубопроводи реакторних відділень двох енергоблоків атомної станції. Правоохоронці встановили, що технічні звіти про виконання розрахункового аналізу та визначення сейсмостійкості обладнання складені з численними порушеннями. Вони також не пройшли обов’язкову експертизу та узгодження в державній інспекції ядерного регулювання України.

Незважаючи не це, посадовці атомної станції підтвердили виконання робіт та перерахували комерсантам понад вісімнадцять мільйонів гривень.

За висновками профільних експертів, розроблена підприємцями документація не відповідає державним вимогам і не дає об’єктивної оцінки сейсмічним загрозам обладнанню та трубопроводам станції. Подальша експлуатація устаткування ЗАЕС на основі неякісних розрахунків могла призвести до виходу із ладу енергоблоків і створює реальні передумови для виникнення екологічної катастрофи.

У рамках відкритого кримінального провадження одному з провідних інженерів станції повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених статтями 364 та 366 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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