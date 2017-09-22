СБУ вчасно виявила факти злочинної халатності, які могли спричинити катастрофу на АЕС

Про це повідомив прес-центр СБУ.Оперативники СБУ спільно з поліцією, під процесуальним керівництвом прокуратури викрили багатомільйонну оборудку при проведенні робіт з вивчення сейсмічної стійкості обладнання станції.На початку 2016 року посадовці «ЗАЕС» уклали договір з приватною структурою на проведення робіт із виконання розрахунків сейсмічного впливу на обладнання та трубопроводи реакторних відділень двох енергоблоків атомної станції. Правоохоронці встановили, що технічні звіти про виконання розрахункового аналізу та визначення сейсмостійкості обладнання складені з численними порушеннями. Вони також не пройшли обов’язкову експертизу та узгодження в державній інспекції ядерного регулювання України.Незважаючи не це, посадовці атомної станції підтвердили виконання робіт та перерахували комерсантам понад вісімнадцять мільйонів гривень.За висновками профільних експертів, розроблена підприємцями документація не відповідає державним вимогам і не дає об’єктивної оцінки сейсмічним загрозам обладнанню та трубопроводам станції. Подальша експлуатація устаткування ЗАЕС на основі неякісних розрахунків могла призвести до виходу із ладу енергоблоків і створює реальні передумови для виникнення екологічної катастрофи.У рамках відкритого кримінального провадження одному з провідних інженерів станції повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених статтями 364 та 366 Кримінального кодексу України.Триває слідство.