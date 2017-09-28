Підрив арсеналу ЗСУ. Пожежу локалізовано

«Пожежа локалізована. Ми не очікуємо її подальшого розповсюдження і зараз ми ліквідуємо останні осередки задимлення», - повідомив Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, який повернувся з Калинівки, під час засідання воєнного кабінету, скликаного Президентом Петром Порошенком.За його словами, нині на місці надзвичайної події продовжують працювати рятувальники в цілодобовому режимі, також є авіація, яка в разі необхідності відновить свою роботу, повідомила прес-служба Президента України.Глава держави звернувся до керівників Генеральної прокуратури, СБУ, Національної поліції з вимогою знайти і притягнути до відповідальності винних у трагедії. «Ми маємо навчитися захищати наші стратегічні об’єкти від диверсійних груп. Є інші версії? Значить будемо притягати до відповідальності тих, хто буде (винен – ред.) за іншими версіями», - підкреслив Президент. Петро Порошенко повідомив, що сьогодні зранку дав наказ посилити оборону і охорону стратегічних об’єктів силами Збройних Сил. «Ми далі миритися з цими подіями не можемо», - підкреслив Президент.Глава держави наголосив, що тенденція вибухів на військових складах містить загрозу для національної безпеки. «Просив би ретельно підготуватися для засідання РНБО, щоб були вжиті вичерпні заходи в найкоротші терміни і не допустити повторення трагедії», - підкреслив Президент.У свою чергу, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що після отримання оперативної інформації одразу на місці був розгорнутий штаб, де були задіяні всі служби для ліквідації надзвичайної ситуації.«Неймовірними зусиллями Збройних Сил, ДСНС, Національної гвардії і Національної поліції вдалось мобілізувати всі наявні ресурси для того, щоб локалізувати пожежу і забезпечити достатньо ефективну евакуацію», - сказав Володимир Гройсман. Він відзначив також ефективні дії місцевої влади. Зокрема, у Вінниці було розгорнуто пункт прийому евакуйованих людей, мобілізовано 50 автобусів для перевезення мешканців сіл, прилеглих до сховища боєприпасів.Прем’єр-міністр також розповів, що Уряд сьогодні ухвалив рішення про виділення 100 млн гривень на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації. За його словами, було мобілізовано підрозділи ДСНС і ЗСУ для розмінування, а також матеріали і сили на відновлення зруйнованих будівель та інфраструктури.Керівники силових структур, які беруть участь у ліквідації наслідків вибухів і пожежі на військових складах в Калинівці, доповіли про ситуацію.Начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко зазначив, що станом на 21:00 пожежу локалізовано і лишились лише окремі осередки задимлення. «Більшість майна і боєприпасів, які зберігались на базі, були врятовані завдяки професійним діям персоналу бази на чолі з їх командиром - полковником Батюком. Вони грамотно організували процес. Мужність і героїзм цих людей дозволили затримати розповсюдження вогню (по всій території бази - ред.)», - підкреслив він.Голова ДСНС Микола Чечоткін зауважив, що велика увага була спрямована на евакуацію населення. За його словами, всього було евакуйовано понад 30 тис. людей. Нині в Калинівці зосереджено 20 піротехнічних розрахунків – близько 100 людей особового складу і 40 одиниць техніки, які вже приступили до розмінування територій населених пунктів. Також працюють піротехнічні групи Збройних Сил України. «Думаю, найближчими днями ми розмінуємо населені пункти, і населення зможе повернутися до нормальних умов життєдіяльності», - зауважив він. Також буде організована допомога органам місцевої влади в проведенні відновлювальних робіт.Перший заступник Голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін доповів, що по тривозі вночі були направлені на місце надзвичайної події підрозділи поліції Вінницької, Житомирської, Черкаської, Хмельницької та Київської області. За його словами, було створено 49 блок-постів, безпосередньо в Калинівці несли службу близько 500 працівників поліції. «І вони продовжують нести службу до теперішнього часу. Надавали допомогу з евакуації населення, і забезпечують охорону громадського порядку», - розповів він.Голова Служби безпеки України Василь Грицак розповів, що було скоординовано спільні зусилля і внаслідок цього було проведено ефективні заходи із блокування району, евакуацію і інше. За його словами, разом з військовою прокуратурою подію було кваліфіковано за статтею 113 Кримінального Кодексу України (диверсія), і створено спільну оперативно-слідчу групу. Василь Грицак розповів, що СБУ працювала в трьох напрямах – розгортання штабу надзвичайних подій, який координує діяльність всіх суб’єктів, проведення розслідування та ліквідація наслідків.Міністр оборони України Степан Полторак повідомив: «Цей арсенал потенційно міг прийняти 140 тис. тон. Там знаходилось 83 тис. тон (боєприпасів - ред.)». За його словами, 68 тис. тон - це були боєприпаси, готові до застосування, решта - це компоненти до боєприпасів та металобрухт.«На даний час розповсюдження пожежі припинено, локалізавано. Є задимлення території. Але відкритого вогню немає. В останні години немає і вибухів на території сховища», - повідомив міністр.Міністр зауважив, що подібна надзвичайна подія відбувається не перший раз. Він нагадав, що після вибухів на складах боєприпасів у Сватовому був звільнений заступник Начальника Генерального штабу, притягнуто до відповідальності та оголошено про службову невідповідність шести генералам та 46 офіцерам. За підсумками роботи у Балаклеї до дисциплінарної відповідальності було притягнуто 80 осіб. Міністр повідомив, що за підсумками розслідування подій під Маріуполем найближчим часом доповість Президенту про результати.Міністр також повідомив, що у 2014 році на сховище поблизу Калинівки було виділено 500 тис. грн, а в цьому році на цей об’єкт виділено 25 млн грн.